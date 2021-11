Płatne grupy już niedługo na Facebooku. Abonament w zamian za ekskluzywną zawartość

Pojawiło się ważne ogłoszenie.





Facebook wprowadzi płatne podgrupy

Źródło: pixabay.com (@TheDigitalArtist)

Facebook pracuje nad wprowadzeniem możliwości tworzenia płatnych podgrup, które oferowałyby dodatkową zawartość. Całość opierałaby się na modelu subskrypcyjnym i stanowiłaby kolejny sposób monetyzacji nie tylko twórców, ale samej platformy.Ostatnio dosyć często słyszy się o planach spółki Meta dotyczących wdrożenia następnych możliwości wsparcia swoich ulubionych twórców. Kilka dni temu informowaliśmy Was chociażby o systemie subskrypcji pozwalającym ominąć prowizje nakładane przez Apple. Facebook już niedługo wzbogaci się o kolejną interesującą nowość.Mark Zuckerberg przedstawił szereg narzędzi mających pomóc w generowaniu przychodów dla grup na Facebooku. Przede wszystkim pojawi się, do których dostęp będzie można uzyskać wyłącznie poprzez opłacenie specjalnego abonamentu.dostępnych z poziomu standardowych grup.Możliwe także, że. Chodzi tu m.in. o ich wygląd i opcję dostosowania pod konkretnych odbiorców. Cóż – nie da się ukryć, że Facebook coraz bardziej chce zachęcić użytkowników do bycia członkiem wielu społeczności. Nie wszystkim jednak się spodoba konieczność płacenia w celu odblokowania pełnej zawartości.Co ciekawe, pojawi się także. Takie coś jest już dostępne na m.in. Reddicie. Za wybrane nagrody także będzie trzeba oczywiście zapłacić. Oczywiście Facebook to nie jedyna platforma, która decyduje się na tego typu kroki. Świetnym przykładem jest tutaj Twitter, gdzie także pojawią się wkrótce ekskluzywne posty oraz inna zawartość wymagająca uiszczenia stosownej opłaty.Spółka Meta nie podała jakiejkolwiek daty debiutu wyżej opisanych nowości. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.