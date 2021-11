Telegram pozwoli pozbyć się reklam. Trzeba będzie jednak zapłacić abonament

Pojawiło się ważne ogłoszenie.





Telegram wprowadzi specjalny abonament

Źródło: Telegram

Rozpoczęliśmy pracę nad nową funkcją i spodziewamy się, że zostanie ona zaimplementowana jeszcze w tym miesiącu. Może ona przybrać formę taniego abonamentu, dzięki któremu każdy użytkowników będzie mógł bezpośrednio wesprzeć finansowo rozwój Telegrama i nigdy nie zobaczy reklam.

Niektórzy administratorzy grup chcieliby również „wyłączyć” reklamy w swoich kanałach u wszystkich członków. Obecnie przeprowadzany kalkulację ekonomiczną tej opcji. Wkrótce reklamodawcy będą mogli umieścić „niewidzialną” reklamę w dowolnym kanale, która – pod warunkiem, że występuje wystarczająca wartość wyświetlania – spowoduje usunięcie reklam z danego kanału.

Źródło i foto: Telegram

Telegram już niedługo wzbogaci się o możliwość wyłączenia reklam wyświetlanych w kanałach, na których znajduje się ponad 1000 użytkowników. Każda osoba otrzyma możliwość opłacenia niewielkiego abonamentu, a co za tym idzie – pozbycia się oficjalnych spotów. Co ciekawe, deweloperzy rozważają wprowadzenie subskrypcji pozwalającej administratorowi grupy usunąć reklamy dla wszystkich członków.Dosyć regularnie możemy usłyszeć o nowościach wprowadzanych do komunikatora Telegram. Zaledwie kilka dni temu byliśmy świadkami ogromnej aktualizacji . Teraz przyszedł czas na pomniejsze ogłoszenie, ale mogące okazać się naprawdę ważne dla części użytkowników. Twórcy aplikacji zdali sobie bowiem sprawę, że niekoniecznie wszyscy są zadowoleni z reklam w niej występujących.Telegram oferuje jeden rodzaj oficjalnych reklam. Mowa o, które wyświetlają się wyłącznie w przestrzeniach grupowych liczących ponad 1000 osób. Jeśli więc korzystacie z programu wyłącznie do komunikacji ze znajomymi lub rodziną, to tych reklam (ani jakichkolwiek innych) u siebie nie dostrzeżecie.Tak czy inaczej – osoba odpowiedzialna za Telegram, Pavel Durov, poinformowała o planach. Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Planowane jest także uruchomienie drugiego wariantu subskrypcji:Możemy sądzić, że, lecz jej koszt nie został jeszcze ujawniony. Tak czy inaczej – mówimy tu o naprawdę wyczekiwanej przez użytkowników nowości, miejmy więc nadzieję, iż okaże się ona przystępna cenowo.