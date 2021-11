Działanie apki Canal+ i Upes_187. Polski oddział reaguje

Problem ponoć da się rozwiązać.

Canal+ błąd Upes_187

W moim przypadku błąd Upes_187 wciąż nie został wyeliminowany (od rozmowy minęły 24 godziny). Canal+ ma postarać się jednak o to, aby kłopoty zostały zażegnane.

Opisane przez nas kiepskie działanie aplikacji Canal+ w wersji na smartfony oraz telewizory spotkało się z reakcją przedstawicieli polskiego oddziału firmy. Odbyliśmy z nimi rozmowę, która pozwala przypuszczać, że sytuacja ulegnie poprawie. Jednocześnie firma chce pomóc poszkodowanym użytkownikom, zachęcając ich do kontaktu.Głównym motywatorem do napisania poprzedniego wpisu był uniemożliwiający oglądanie treści błąd Upes_187. W przypadku moich aplikacji występował on mniej więcej co 7-8 minut, zarówno na danych pakietowych jak i Wi-Fi, skutecznie odbierając przyjemność z rozrywki. Internauci donoszący o podobnych problemach, napotykali je w różnym odstępie czasu, ale również cyklicznie. Okazuje się, że wspólnym mianownikiem kłopotów jest dostawca internetu - w tym przypadku Orange.Przedstawiciele Canal+ nie zrzucali winy na pomarańczowego operatora, a zwrócili jedynie uwagę na specyfikę działania infrastruktury oraz system dostarczania treści do wymiany centrów danych i punktów wymiany ruchu w Internecie (CDN). Zadaniem CDN jest udostępnianie zawartości końcowym użytkownikom. Problemu nie da się podobno rozwiązać aktualizacją aplikacji, choć w tym miejscu warto wspomnieć, że niektórzy internauci z forum Satkurier donoszą, iż po przejściu na starszą wersję apki nie napotykali usterek. Firma Canal+ twierdzi, że jest w stanie zażegnać niedogodności, jednak potrzebuje kontaktu ze strony każdej z osób doświadczających bugów.Jeśli występuje u Was problem Upes_187, Canal+ zachęca do kontaktu poprzez formularz internetowy. Każda sprawa zostanie potraktowana indywidualnie. Czy będzie rozwiązana? Tego nie gwarantuję, ale próbować warto.