Wiadomości Google zintegrują się ze Zdjęciami Google. Nadchodzi ważna nowość

Użytkownicy powinni być zadowoleni.





Wysyłanie MMS-ów przez Wiadomości Google stanie się przyjemniejsze

Źródło: 9togoogle

Google pracuje nad umożliwieniem wysyłania MMS-ów za pomocą usługi Zdjęcia. Funkcja ta została odkryta w wersji beta aplikacji Wiadomości i na razie nie jest publicznie dostępna. Nie do końca też wiadomo, na jakich zasadach będzie ona dokładnie działać. Sam pomysł prezentuje się jednak dosyć interesująco.Od dłuższego czasu gigant z Moutain View próbuje coraz regularniej integrować swoje usługi. Nie tak dawno mieliśmy chociażby do czynienia ze swego rodzaju połączeniem Kalendarza z Dokumentami . Dzięki temu konsumenci zyskali łatwiejszy sposób na sporządzanie notatek z poszczególnych spotkań. Właśnie pojawiły się doniesienia o kolejnych planach Google w tym aspekcie.Część osób dostrzegła bowiem ciekawą nowość w aplikacji Wiadomości Google. W sekcji ustawień pojawiła się zakładka „Zdjęcia Google” z dosyć niejasnym podpisem. Najprawdopodobniej użytkownik będzie musiał przesłać film bezpośrednio do Zdjęć Google, a odbiorca otrzyma specjalny link zamiast standardowego materiału.Redakcja 9to5google wspomina jednak, iż możliwa jest. Nie wiadomo jednak też jak Google planuje rozwiązać kwestię uprawnień i powielania przesyłanych filmów. Jak widzicie – pytań jest wiele, co wskazuje na wczesny etap rozwoju opisanych funkcji.Należy więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że Google już wkrótce przedstawi szczegóły dostrzeżonej nowości.Źródło: 9to5google / Foto. Google