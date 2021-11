Wyszukiwarka systemowa w Windows 10 w końcu z pełną obsługą ciemnego motywu

Lepiej późno niż wcale.

Wyszukiwarka w Windows 10 z ciemnym motywem

Jak wiadomo, system Windows 10 oferuje zarówno jasny, jak i ciemny motyw. Pozwala on nawet zdecydować, czy w trybie ciemnym ma działać wyłącznie system, czy też jego aplikacje. Zmiana motywu wpływa w Windows 10 zarówno na jego Ustawienia, pasek zdań, centrum powiadomień, natywne aplikacje, jak i eksplorator plików czy menu kontekstowe. Z jakiegoś jednak powodu do tej pory ciemny motyw nie znajdował pełnego zastosowania w systemowej wyszukiwarce. Do tej pory, bo Microsoft w końcu to zmienił.W tej chwili, gdy ustawisz w Windows 10 ciemny motyw, wyniki wyszukiwania w systemowej wyszukiwarce zapewne ujrzysz na jasnym tle, w przeciwieństwie do takich aplikacji i elementów jak Microsoft Store, Zabezpieczenia systemu Windows czy Twój telefon. Wygląda jednak na to, że Microsoft w końcu powoli udostępnia aktualizację, która włącza kompletną obsługę ciemnego motywu w Windows Search. Aktualizacja ta przeprowadzana jest jednak po stronie serwerów, a nie urządzeń użytkowników.Przedstawiciele serwisu Windows Insider przeprowadzili testy, które pokazały, że omawiana zmiana wprowadzona jest w przypadku komputerów z Windows 10 w wersjach 2004, 20H2, 21H1 oraz najnowszej 21H2 (dostępnej w programie Insider). Dzięki niej, gdy w Windows 10 włączony jest ciemny motyw, całe okno systemowej wyszukiwarki posiada ciemne tło, także w wynikach wyszukiwania. Jasne tło pozostawiono wyłącznie w przypadku paska wyszukiwania.