WhatsApp ułatwia korzystanie z aplikacji na połączonych urządzeniach

WhatsApp zachęci użytkowników do korzystania z aplikacji na desktopach

WhatsApp rozpoczął testy beta funkcji, która umożliwi połączenie się z pobocznymi urządzeniami i korzystanie na nich z wszystkich opcji komunikatora bez potrzeby posiadania połączenia z internetem na głównym smartfonie. Ma to zachęcić użytkowników do korzystania z aplikacji także na desktopach i przeglądarkach.Nie da się ukryć, że ostatnimi czasy mamy do czynienia z podziałem na rynku komunikatorów. Dynamicznie rozwija się nie tylko WhatsApp czy Messenger, ale również Telegram Signal . Wszystkie te usługi walczą o utrzymanie przy sobie jak największej liczby odbiorców – głównie poprzez wprowadzanie potrzebnych i sporych aktualizacji.Jak się okazuje, już niedługo taką otrzyma WhatsApp. Szereg osób zaczęło dostrzegać u siebie. Pozwala ona na korzystanie z tego samego konta na maksymalnie czterech urządzeniach. Co jednak najważniejsze – bez konieczności stałego połączenia internetowego na głównym smartfonie.Do tej pory system ten był dosyć uciążliwy, gdyż wymagał od użytkownika ciągłego kontrolowania czy aby na pewno jego telefon ma połączenie z siecią. Teraz się to zmieni, lecz nadal będą występować poważne ograniczenia. Jeśli zdecydujecie się na połączenie urządzeń, to i tak. W innym przypadku zabrana zostanie możliwość wysyłania i otrzymywania wiadomości.Użytkownicy korzystający z WhatsAppa na iOS nie będą mogli z kolei kasować wiadomości i wątków z połączonych urządzeń – zrobią to wyłącznie z poziomu głównego urządzenia. Wielce prawdopodobne, że kiedyś firma Meta zajmie się usprawnieniem tych bolączek.Na razie bowiem. Brzmi ona i tak naprawdę atrakcyjnie dla osób, które chcą korzystać z WhatsAppa głównie za pośrednictwem komputera. Nie wiadomo, kiedy nowość pojawi się u wszystkich użytkowników. Należy uzbroić się w cierpliwość.