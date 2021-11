Microsoft wyłącza OneDrive dla Windows 7 i Windows 8.1

Złe wieści.

Koniec wsparcia dla OneDrive na Windows 7 i Windows 8.1

Co robić, jak żyć?

Microsoft robi wszystko, aby zniechęcić konsumentów z całego świata do korzystania z systemów Windows 7 i Windows 8.1. Firma z Redmond właśnie ogłosiła, że z dniem 1 stycznia 2022 roku przestanie aktualizować narzędzie OneDrive w wydaniu dla tych systemów. To tylko połowa problemu ich użytkowników, bowiem od 1 marca 2022 roku aplikacja nie będzie synchronizować automatycznie danych z chmurą, przez co stanie się bezużyteczna.Microsoft zakończył wsparcie dla Windows 7 14 stycznia 2020 roku, jednakże Windows 8.1 jest wciąż wspierany do 10 stycznia 2023 roku. W tym kontekście co poniektórych może dziwić pozbawienie drugiego z OS-ów funkcji, z którą system ten był zintegrowany od dnia swojej premiery. Microsoft posiada dane o popularności OneDrive i zapewne uznał, że nie warto utrzymywać usługi dla tej "garstki" osób.Przypominam, że Microsoft OneDrive to popularna aplikacja do synchronizowania i przechowywania danych w chmurze. Można w niej przechowywać wszystkie rodzaje plików, w tym dokumenty, materiały multimedialne i podobne. Działa na podobnej zasadzie jak Dysk Google i DropBox.Jeżeli zaliczasz się do grupy osób poszkodowanych decyzją Microsoftu, w dalszym ciągu możesz korzystać z apki webowej, która w pozwoli ręcznie przenosić pliki między chmurą a dyskiem komputera. Alternatywnie, możesz po prostu w końcu zaktualizować system lub poszukać alternatywy dla OneDrive. Jest ich całkiem sporo.Według październikowej ankiety dotycząca sprzętu i oprogramowania na Steam, z Windows 7 korzysta w dalszym ciągu ok. 3,89% użytkowników platformy. Windows 8.1 jest wyborem 0,76% korzystających.Źródło: Microsoft