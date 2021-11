Bug w Windows 11 powoduje nieprawidłowe wyświetlanie stanu naładowania laptopa

Nowy dzień, nowe usterki.

Windows 11 i bateria naładowana do ponad 100%

Według październikowej ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na Steam z systemu Windows 11 korzysta zaledwie 1,82% użytkowników platformy. Niektórzy po prostu boją się przesiadki z dobrze działającego Windowsa 10 i nic dziwnego. Windows 11 cyklicznie trapiony jest różnymi "problemami wieku dziecięcego". Zaliczają się doń zarówno poważne błędy , jak i irytujące drobiazgi. Do drugiej z tych kategorii zaliczyć należy to, co spotkało internautę o pseudonimie Zondax i prawdopodobnie także garść innych osób.Internauta o pseudonimie Zondax opublikował zrzut ekranu w serwisie Reddit, na którym pokazał stan naładowania akumulatora w swoim notebooku. Windows 11 wyświetlał, że ten jest naładowany w pełni, czyli w 103%.Jednorazowy, drobny bug? A skądże. Jakiś czas później rozbawiony Zondax zapostował kolejną grafikę, na której stan baterii wskazuje już na 104%. Autor tematu zastanawiał się do jakiego poziomu dojdzie ostatecznie wartość. W komentarzach niektórzy wyrazili obawę, że Windows 11 może doprowadzać do "przeładowania" baterii, a bug warto potraktować poważnie.Zondax nie pochwalił się tym, jakiego model laptopa dotyczy błąd. Wiadomo natomiast, że ten występuje w kompilacji systemu operacyjnego 22483.1000. To jeden z buildów z kanału deweloperskiego programu Windows Insider. W tych natomiast takie usterki są normą.Co ciekawe, większość użytkowników Windows 11 z problemami dotyczącymi ładowania twierdzi, że system odmawia naładowania baterii powyżej pewnego poziomu. Niektórzy doświadczają ogromnego spadku czasu pracy urządzeń bez ładowarki.Źródło: Reddit