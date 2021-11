5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #260]

Peak

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 2,00 zł-789,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Nowoczesna aplikacja do treningu mózgu. Tworzona we współpracy ze specjalistami, pozwala na rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, poprawienie pamięci czy zdolności koncentracji. Do naszej dyspozycji jest kilkadziesiąt ćwiczeń i gier. Nie zabrakło elementów motywacyjnych w postaci stale aktualizowanych wyników punktowych, statystyk innych użytkowników itp.Dostęp do niektórych zadań wymaga wykupienia subskrypcji.