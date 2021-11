Readable - wzór dla innych aplikacji do angielskiego (recenzja)

Takich aplikacji nam trzeba.





Readable – opowiadania po angielsku dla początkujących

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-23,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Aplikacji do nauki języka angielskiego jest całe mnóstwo. Wiele z nich cierpi jednak na te same dolegliwości - nachalne reklamy, zbyt droga subskrypcja, przeładowanie zbędnymi funkcjami. Mogą one skutecznie zniechęcić do nauki, szczególnie początkujących.Readable to aplikacja, która jest wolna od większości tych problemów. Oferuje bezpłatne artykuły i opowiadania przygotowane specjalnie dla osób stawiających pierwsze kroki w angielskim (poziom A1 i A2).Aplikacja pomoże w rozwoju czytania i słuchania, a także poszerzy zasób słownictwa. Wszystko dzięki nagraniom artykułów i pełnej interaktywności, jeśli chodzi o tłumaczenie. Możemy wskazywać pojedyncze słowa lub całe akapity - od razu wyświetlone zostanie tłumaczenie. Co więcej, wybrane zwroty możemy dodać do późniejszej nauki (dostępnych kilka ćwiczeń i powtórki). Podobnie jest z opowiadaniami. Mamy tu do dyspozycji kilkadziesiąt wciągających historii, które odczytujemy w formie dialogów. Całość robi naprawdę dobre wrażenie.Aplikacja jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Minusy? Zdarzają się błędy w interfejsie i brakuje opcji przeszukiwania artykułów po tematach. Nie są to jednak zbyt uciążliwe problemy.Readable to projekt godny polecenia. Nieskomplikowana aplikacja za darmo daje dostęp do starannie przygotowanych treści do nauki języka angielskiego. Czego chcieć więcej?