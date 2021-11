W końcu. Xiaomi ujawniło, kiedy udostępni MIUI 13

To już niedługo.

Trwa dystrybucja MIUI 12.5 Enhanced Edition

Tymczasem, zanim MIUI 13, Xiaomi musi dokończyć aktualizowanie urządzeń do MIUI 12.5, a ten proces odbywa się bardzo mozolnie. MIUI 12 miał bardzo dużo błędów, do których sam producent się przyznał, a remedium na nie miała być właśnie edycja 12.5. Według Xiaomi, rozwiązuje ona 224 problemy z aplikacjami, a oprogramowanie zostało lepiej zoptymalizowane.



Problem jednak w tym, że proces aktualizacji urządzeń do MIUI 12.5 trwa znacznie dłużej niż zakładano. Początkowo, mówiono o tym, że update trafi do użytkowników z Europy w sierpniu lub wrześniu, a finalnie, pierwsze urządzenia dostały go dopiero w październiku. Aktualnie, dystrybucja trwa dalej i zapewne skończy się akurat przed premierą MIUI 13, o ile ta też nie zostanie przełożona.



Lei Jun, założyciel i dyrektor generalny Xiaomi, opublikował na portalu społecznościowym Weibo post, w którym ujawnił długo wyczekiwaną informację. Chodzi o termin wprowadzenia do użytku nowej wersji nakładki systemowej - MIUI 13. Jak zapewnił, firma dołoży wszelkich starań, aby trafiła ona do dystrybucji jeszcze w tym roku. Co ważne, zostanie udostępniona równocześnie na wszystkich rynkach, a nie, jak to miało miejsce wcześniej, najpierw w Chinach, a dopiero potem w innych krajach. Możemy więc oczekiwać, że nowy interfejs pojawi się na smartfonach w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.MIUI 13 przyniesie wiele zmian, zarówno od strony wizualnej, jak i praktycznej. Jun w jednym z ostatnich postów wspomniał, że nakładka będzie zoptymalizowana dużo lepiej, niż wszystkie poprzednie. Mowa tu zarówno o wydajności, jak i czasie pracy na jednym ładowaniu.System ma mieć również nieco inny wygląd ikon, animacji oraz panelu ustawień. W interfejsie pojawią się też nowe tapety, czcionki i dźwięki. Wszystkie urządzenia dostaną także funkcję wirtualnego RAMu, możliwość uruchamiania gier w pływającym oknie i ulepszone renderowanie grafiki.Lista urządzeń, które kwalifikują się do aktualizacji jest