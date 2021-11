Microsoft Word ulepszy selektor czcionek. Ta funkcja poprawi intuicyjność programu

Microsoft poinformował o planach ulepszenia selektora czcionek w edytorze Word. Użytkownicy otrzymają przede wszystkim łatwiejszy sposób przechodzenia do ulubionych fontów, ich używania oraz oznaczania gwiazdką. Funkcja ma pojawić się u wszystkich jeszcze w tym miesiącu.





Źródło: Microsoft

Wybieranie czcionek właśnie stało się o wiele łatwiejsze! Nowoczesny asystent wybierania czcionek pakietu Microsoft Office to całkowicie odmienione doświadczenie w pakiecie Office. Przypnij swoje ulubione czcionki, aby mieć do nich szybki dostęp na dowolnym urządzeniu lub platformie. Łatwo wyświetlaj wszystkie czcionki użyte w dokumencie, w tym powiadomienia o brakujących i osadzonych czcionkach. Wybieraj spośród wszystkich dostępnych stylów dla danej rodziny czcionek, zarówno zwykłych pogrubionych lub kursywnych, jak i bardziej egzotycznych wariantów, takich jak skrócona półpogrubiona kursywa. W sekcji Czcionki pakietu Office można sprawdzić, które czcionki są dostępne na wszystkich platformach i nie muszą być osadzane w dokumencie. Nowoczesny asystent wybierania czcionek Microsoft Office oferuje bezproblemowe doświadczenie typograficzne, na które czekałeś.

Nie da się ukryć, że. Oczywiście nie czyni go to z miejsca najlepszym tego typu programem. Posiada on szereg irytujących elementów i wad, które co pewien czas są usprawniane. Jedna z bolączek wielu konsumentów zniknie już za kilka tygodni.Usługa oferuje mnóstwo czcionek, lecz najczęściej nie korzysta się z tej całej puli. Dlatego niezwykle ważna jest opcja dodawania tych ulubionych na specjalną listę, która je wyróżnia i pozwala szybko z nich skorzystać. Do tej pory jednak Word nieco to utrudniał, bo trzeba było przebijać się przez długą listę, by znaleźć font z konkretnym oznaczeniem.Jak możemy wyczytać z oficjalnego „rozkładu jazdy” Microsoftu:Oprócz ulepszonego systemu dodawania czcionek do ulubionych użytkownicy zyskają więcoraz. Nowości mają trafić do użytkowników Microsoft 365 w listopadzie, lecz jeszcze nie podano dokładnego terminu.