Ubuntu Online 21.10 to Linuks w przeglądarce internetowej

Wypróbuj lubianą dystrybucję online.

Ubuntu Online 21.10 - Linux w przeglądarce internetowej

Istnieje całkiem pokaźna grupa użytkowników komputerów z systemem Windows, którzy chcieliby wypróbować Linuksa, ale nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać. Już sam proces instalacji oprogramowania w nawet najprzyjaźniejszej dystrybucji wydaje się dla nich zbyt skomplikowany. Właśnie z myślą o takich osobach stworzono Ubuntu Online 21.10. To webowe wydanie otwartoźródłowego OS-u, dające namiastkę obcowania z desktopowym Ubuntu 21.10 Projekt Ubuntu Online ma na celu umożliwienie wypróbowania najnowszej wersji Ubuntu Desktop w przeglądarce internetowej. Co ciekawe, Ubuntu Online działa zarówno w trybie online, jak i offline. By zapewnić sobie najlepsze wrażenia z klikania, pliki muszą być hostowane online, na serwerze WWW.Tak, interfejs Ubuntu Online 21.10 jest mocno ograniczony, ale dość dobrze przypomina pulpit GNOME 40 w Ubuntu 21.10 Impish Indri. Sprawdź sam, uruchamiając Ubuntu Online poprzez kliknięcie w ten odnośnik