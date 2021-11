Google utrudni logowanie na konto. Twoje bezpieczeństwo wzrośnie

Dobra wiadomość.

Konta Google z obowiązkową weryfikacją dwuetapową

Można prosić, grozić i tłumaczyć, a i tak w dalszym ciągu spora część internautów nie korzysta z weryfikacji dwuskładnikowej (2FA), podczas logowania się do usług w sieci. Nieaktywowanie uwierzytelniania dwuetapowego bardzo często prowadzi do utraty kontroli nad kontem, a w konsekwencji - wcale nie rzadko - do przepadku znaczących sum pieniędzy na rzecz cyberprzestępców. Aż dziw bierze, że Google dopiero teraz zdecydowało się zacząć ją wymuszać u wszystkich użytkowników.Każdy, kto choć odrobinę interesuje się bezpieczeństwem w sieci zna parę podstawowych zasad z nim związanych:Nie stosuj krótkich, łatwych do odgadnięcia haseł, na przykład password, kotek, dupa8 i podobnych.Różnicuj hasła pomiędzy kontami. Jeśli jedno z haseł wycieknie do sieci, zagrożone nie będą wszystkie usługi, z których korzystasz. Z zapamiętaniem ich pomogą Ci darmowe menedżery haseł . Płatne też. ;)Stosuj weryfikację dwuskładnikową logowania.Ostatnia z zasad pomaga uniknąć zaniedbań dotyczących zasad pierwszej oraz drugiej. Konieczność dodatkowego potwierdzenia logowania poprzez e-mail lub jeszcze lepiej SMS skutecznie torpeduje działania cyberprzestępców. Od teraz każdy użytkownik usług Google będzie musiał z niej korzystać.Google zaczęło automatycznie konfigurować konta użytkowników usług Google w taki sposób, aby do końca 2021 roku dodatkowe 150 milionów osób zaczęło korzystać z weryfikacji dwuetapowej. Ponadto, będzie ona wymagana od kolejnych 2 milionów twórców na YouTube. To dopiero początek większej kampanii.