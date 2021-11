Jak włączyć Tryb Boga w Windows 11? To proste

Skorzystaj z tej przydatnej systemowej funkcji.

Historia God Mode

Tryb Boga w Windows 11 – zastosowania

Czy wiedziałeś, że w systemach Windows można uruchomić specjalny tryb, który odblokowuje dostęp do specjalnej, zmodyfikowanej wersji panelu sterowania, oferującej znacznie więcej możliwości i funkcji niż ta podstawowa? Mowa o God Mode, czyli tak zwanym Trybie Boga. Windows 11 także pozwala go włączyć. Sprawdź, jak to zrobić.Tryb Boga nie pamięta początków systemów Windows, ale mimo to jest dość leciwy. Zadebiutował on wraz z systemem Windows Vista, w 2007 roku. Nazwa Tryb Boga została jednak spopularyzowana w okolicy roku 2010, przez blogerów. Cóż, brzmi ona zdecydowanie bardziej chwytliwie, niż rzeczywista nazwa trybu – „Windows Master Control Panel”.Po Windowsie Vista GodMode był częścią systemów Windows 7, Windows 8 i 8.1, a także Windows 10. Gdy 5 października zadebiutował Windows 11, pojawił się i w nim.Do czego tak właściwie Tryb Boga w Windows 11 może Ci się przydać? Najpierw należy wspomnieć, że mimo nazwy nie jest to tryb, który dawałby Ci dosłownie boskie panowanie nas systemem operacyjnym Twojego komputera. Jest to po prostu przejrzysta lista opcji zebrana dla wygody użytkownika w jednym miejscu.