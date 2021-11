Klawiatura SwitfKey od teraz pozwala przenosić tekst między Windowsem a Androidem

Mile widziana nowość.

Synchronizacja schowka między SwiftKey na smartfonie z Androidem a komputerem z systemem Windows – jak włączyć?

Klawiatura Google, czyli Gboard, posiada na urządzeniach z Androidem tak naprawdę jedyną sensowną alternatywę. Jeżeli ktoś nie korzysta z Gboarda lub domyślnej klawiatury urządzenia, to korzysta z klawiatury Microsoftu – Swift Key. Tak się składa, że Swift Key otrzymała właśnie nowość, która spodoba się wielu użytkownikom. Ta nowość to możliwość przenoszenia skopiowanego tekstu na komputery z systemem Windows i odwrotnie.Wspomniana funkcja była testowana w wersji beta SwiftKey od miesięcy, a teraz w końcu trafiła do jej wersji stabilnej – o numerze 7.9.0.5. Współpracuje ona z komputerami, na których zainstalowano system Windows 10 (co najmniej w wydaniu 1809) lub Windows 11.Aby możliwość przenoszenia skopiowanego tekstu między urządzeniem z Androidem a komputerem z systemem Windows była możliwa, wpierw w aplikacji i systemie Windows należy ręcznie włączyć synchronizację schowka. Jak to zrobić? To naprawdę proste.Na komputerze z systemem Windows 10 lub 11 przejdź do Ustawień systemowych, a następnie do Ustawień schowka. Tam zaznacz opcję Synchronizuj na Twoich urządzeniach.