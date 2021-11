Facebook chce ominąć prowizje Apple App Store. Ma na to sprytny plan

Zapowiedziano specjalny „program bonusowy”.





Facebook zmienia zasady opłacania subskrypcji

Źródło: Facebook

Firma Meta od dłuższego czasu sprzeciwia się prowizji pobieranej przez Apple. Przez dłuższy czas szukano sposobu jej obejścia i chyba wychodzi na to, że w końcu się to częściowo udało. Facebook wzbogaci się bowiem już niedługo o możliwość zasubskrybowania konkretnego twórcy poza główną aplikacją.Pobierane przez Apple prowizje w wysokości 30% to temat głośnych sporów. Niezbyt przyjazna konsumentowi taktyka giganta stała się między innymi powodem batalii sądowej ze spółką Epic Games . Swoje trzy grosze od czasu do czasu dorzuca także Meta, która niejednokrotnie sprzeciwiała się tak wysokim opłatom.W końcu postanowiono podjąć konkretne działania, by je ominąć. Już niedługo osoby korzystające z Facebooka będą mogły wesprzeć swoich ulubionych twórców w nieco inny sposób. Do tej pory proces subskrypcyjny przebiegał bezpośrednio z poziomu aplikacji i systemu płatności Apple. Teraz się to zmieni, ponieważPozwoli to ominąć prowizję technologicznego molocha i jak zapowiada Mark Zuckerberg – już wkrótce tego typu rozwiązanie zostanie wdrożone do innych funkcji. Warto jednak zaznaczyć, że, by umożliwić swojej społeczności subskrypcję w nowy sposób. To jednak nie wszystko.Zapowiedziano specjalny „program bonusowy”., który zdecyduje się na wykorzystanie Facebook Pay. Twórcy mogą w ten sposób zarobić maksymalnie 10 tys. dolarów, co bez wątpienia zmotywuje wiele osób.Na razie funkcje te dostępne są– niestety jeszcze nie w Polsce. Bardzo prawdopodobne, że Meta wkrótce zdecyduje się na wprowadzenie subskrypcji na terenie naszego kraju.