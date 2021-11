Telegram z licznymi nowościami. Uprzyjemnią przeglądanie multimediów

Ważna aktualizacja.





Telegram - listopadowa aktualizacja już dostępna

Źródło: Telegram

Źródło i foto: Telegram

Telegram otrzymał aktualizację oznaczoną numerem 8.2. Wraz z nią do komunikatora trafiło m.in. błyskawiczne przewijanie i widok kalendarza dla udostępnionych multimediów, usprawnione prośby o dołączenie do grup, unikalne nazwy linków zaproszeń czy globalne motywy czatów na iOS. To jednak nie wszystko na co muszą przygotować się użytkownicy komunikatora.Deweloperzy odpowiedzialni za aplikację Telegram regularnie informują o dodawanych przez siebie nowościach. Zazwyczaj mamy do czynienia z comiesięcznymi wpisami na blogu, lecz takowego nie ujrzeliśmy w październiku. Pojawił się on dopiero teraz, co zapewne wystawiło na próbę część osób wyczekujących powiewu świeżości w usłudze.Lista listopadowych nowości robi jednak wrażenie. Komunikator oferuje teraz przede wszystkim. Mowa tu o dodaniu specjalnego suwaka po prawej stronie sekcji zawierającej wysłane pliki. Można go przeciągać w górę i w dół, aby nieco przyspieszyć proces wyszukiwania konkretnych zdjęć czy filmów. Przy okazji będzie wyświetlana pigułka z odpowiednią datą.Świetnym rozwiązaniem jestw celu jego powiększenia lub pomniejszenia. W ten sposób możemy dostosować to, ile plików widzimy na jednym ekranie.Wprowadzono równieżdla udostępnionych multimediów. Wystarczy dotknąć wyżej wspomnianej pigułki z datą, a naszym oczom ukaże się interfejs kalendarza z podglądem plików dla każdego dnia. Może okazać się to niezwykle pomocne w sytuacji, kiedy potrzebujemy znaleźć zdjęcie/film z konkretnej chwili.Pojawiło się równieżpozwalające oddzielić filmy od zdjęć. Nie da się ukryć – przez lata brakowało tej funkcji. Deweloperzy w końcu zdecydowali się na jej implementację.Telegram ulepszył także system próśb o dołączenie do grup i kanałów. Dodana została bowiem. Jeśli więc ktoś skorzysta z linku lub kodu QR, to osoba zarządzająca „pokojem” zobaczy to i będzie musiała zdecydować czy chce dać dostęp do czatu temu użytkownikowi. Przy okazji zobaczy jego zdjęcie profilowe i biografię.Linkom zaproszeń będzie można teraz z kolei nadać. Pozwoli to zwiększyć organizację i przyda się szczególnie, jeśli dana grupa korzysta ze wszystkich opcji linków zaproszeń pokroju limitów czasu trwania czy liczby użyć.Wprowadzona aktualizacja ucieszy szczególnie osoby korzystające z komunikatora w wersji na urządzenia z systemem iOS. Dodano bowiem, które można ustawić dla poszczególnych czatów. Każdy z nich posiada tryb dzienny i nocny, animowane tło i gradientowe dymki wiadomości. Co ważne, sekcja „Wygląd” została całkowicie przeprojektowana, by wszystkie opcje były nieco lepiej widoczne. Ta nowość zagości na Androidzie „wkrótce”., co pozwala użytkownikowi na dostosowanie kolorów i wzorów pod swoje preferencje.Aplikacja na iOS to teraz także. Jeśli więc dołączymy jakiś plik, to wpisywany na pasku wiadomości tekst zostanie do niego przypięty. Oczywiście funkcja ta trafi na Androida w przyszłych aktualizacjach – nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie.Telegram dodał również(duch, kciuk w dół, wymiotowanie, płacz ze śmiechu, latające pieniądze i dynia). Wystarczy wysłać któreś z nich do prywatnego czatu i dotknąć, aby uruchomić pełnoekranowy efekt.Przy okazji zapowiedziano, że. Jeśli będzie ona godna uwagi, to z pewnością o niej wspomnimy.