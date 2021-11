Desktopowy Firefox 94 już jest. Jakich zmian dokonano w przeglądarce?

Przeglądarka Mozilli ze sporą aktualizacją.

Najpierw najnowsza wersja przeglądarki Mozilli – Firefox 94 – zadebiutowała na urządzeniach mobilnych , ale do dziś zdążyła już zadebiutować i na komputerach osobistych z systemami Windows, Linux i macOS. Co nowego Firefox 94 wprowadza? Cóż zmian jest wiele. Sprawdź, o jakich zmianach mowa.Po pierwsze, od teraz Mozilla Firefox pozwala wybrać paletę kolorów motywu przeglądarki spośród kolorów, których obecny wachlarz będzie dostępny przez ograniczony czas. W przyszłości ten po prostu zostanie wymieniony na inne barwy, zapewne odpowiadające trwającej wówczas porze roku. Co najlepsze, funkcja ta w przypadku każdego koloru oferuje paletę stonowaną, wyważoną oraz odważną. Dzięki temu możliwości personalizacji Firefoxa są szersze niż kiedykolwiek.

Nowe palety barw motywów w przeglądarce Mozilla Firefox. | Źródło: Firefox

Usprawnienia na wielu platformach

Strona about:unloads pozwalająca w Firefoxie na ręczne zwalnianie kart. | Źródło: mat. własne

Firefox 94 to oczywiście nie tylko zmiany wizualne. W przypadku urządzeń z macOS od teraz Firefox wykorzystuje tryb oszczędzania energii Apple także w przypadku multimediów oglądanych na pełnym ekranie za pośrednictwem serwisów YouTube oraz Twitch. Dzięki temu czas pracy tego sprzętu na baterii powinien być jeszcze dłuższy. Na komputerach z Linuxem poprawiono z kolei wydajność standardu WebGL, redukując zużycie energii przez przeglądarkę, a na Windows 11 wprowadzono wsparcie dla funkcji Snap Layouts.Co istotne, w przypadku każdej z desktopowych platform Firefox będzie rzadziej odrywał użytkowników od pracy czy rozrywki. To dlatego, że od teraz nie będzie przypominał on dostępności nowych aktualizacji. Zamiast tego specjalny proces przeglądarki działający w tle będzie pobierał i instalował aktualizacje nawet wtedy, gdy ta będzie wyłączona.Kolejną nowością w Firefoxie jest strona about:unloads, która pozwala na ręczne zwalnianie kart bez ich zamykania. Korzystanie z niej ułatwi zapobieganie awariom z powodu niewystarczającej pamięci urządzenia.W Firefoxie 94 nie zabrakło również licznych poprawek błędów oraz zmian związanych z bezpieczeństwem. W ciągu kilku najbliższych tygodni użytkownicy najnowszej wersji przeglądarki uzyskają dostęp do funkcji Izolacji Stron (ang. Site Isolation). Ta powinna chronić ich przed atakami wykorzystującymi takie podatności jak Spectre.Rzecz jasna, najnowszą wersję przeglądarki Firefox pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Firefox, fot. tyt. Canva