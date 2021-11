Dropbox wprowadza foldery, w których pliki będą organizowane automatycznie

Dropbox zapowiedział wprowadzenie zautomatyzowanych folderów. Funkcja ta ma pomóc w organizacji plików znajdujących się w chmurze i oszczędzić czas „marnowany” na ręczne przeglądanie i sortowanie zawartości. Ponadto przeprojektowaniu uległa aplikacja HelloSign pozwalająca w sprawny sposób przesłać dokumenty wymagające podpisu.





Nie da się ukryć, że dobrze przygotowany system organizacji plików może nie tylko zaoszczędzić czas, ale również nerwy utracone przy próbie umieszczenia i nazwania wszystkich plików tam i jak by się chciało. Jak się okazuje, Dropbox ma na to radę.Do usługi niedługo wdrożone zostaną, które same wykonają określone zadania pokroju nazywania, sortowania, tagowania i konwertowania dodawanych plików. Zadaniem użytkownika będzie określenie zasad mechanizmu. Mowa tu o sekwencjach nazewnictwa czy słów kluczowych.Ważnym elementem będzie także, co okaże się bardzo przydatne przy pracy na wielu plikach. To samo tyczy się odświeżonego pulpitu nawigacyjnego, do którego dodana zostanie możliwość kontrolowania i zarządzania automatycznymi folderami i ich ustawieniami.Dropbox wzbogaci się również oczy opcję znajdowania i wyświetlania wszystkich zdjęć z poziomu przeglądarkowej wersji usługi. W wielkim skrócie – konsumenci otrzymają więcej funkcjonalności pozwalających na organizację plików. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie wyżej opisane nowości będą na samym początku dostępne wyłącznie dla użytkowników biznesowych – ci korzystający z planu personalnego muszą nieco poczekać.Przygotowano takżepozwalającej na szybkie przygotowanie, wysłanie i podpisywanie dokumentów z poziomu telefonu lub tabletu.Na razie korzystać z niej mogą wyłącznie posiadacze urządzeń z systemem iOS na pokładzie. Wkrótce pojawi się także odsłona na Androida.