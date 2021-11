Zoom testuje nowość, która raczej się Wam nie spodoba

Na ten moment nie na wszystkich kontach.





fot. Zoom

Zoom rozpoczął sukcesywne wprowadzanie nowego, pilotażowego programu reklamowego, który będzie odpowiedzialny za przetestowanie reklam na bezpłatnych kontach użytkowników. Firma w swoim oficjalnym komunikacie stwierdziła, iż tego typu działanie będzie sukcesywnie wspierało inwestycje oraz zapewni środki na dalsze utrzymanie platformy - do której przecież nie dokładają się osoby korzystające z darmowych kont.Czy więc tego chcecie czy nie… już niebawem na Zoomie w darmowej wersji pojawią się reklamy.W ramach wspomnianego programu pilotażowego, Zoom wyświetli użytkownikom specjalny banner reklamowy w górnej części aplikacji. Co ciekawe, firma nie będzie zbierała żadnych danych, w tym ciasteczek, jak również wykorzystywała ich do dopasowania formatu reklamowego do użytkownika. Jeśli więc będziecie mieli spotkanie edukacyjnie, jest raczej mało prawdopodobne, że w opisywanym panelu zobaczycie reklamy nawiązujące do tematu, o którym rozmawialiście.Na całe szczęście, jak przekazał Zoom - program nie będzie wyświetlał reklam podczas spotkań, a jedynie wtedy, kiedy użytkownik będzie nawigował po interfejsie aplikacji.Bardzo możliwe więc, że taki zabieg ze strony producenta będzie dało się jakoś przeżyć. Na ten moment Zoom pozostaje platformą, która nie ogranicza w radykalny sposób działań na bezpłatnej wersji konta. Jedynym, najbardziej uciążliwym ograniczeniem pozostaje maksymalnie 40 minut rozmowy w przypadku połączeń grupowych. Szyfrowanie end-to-end dla kont darmowych również pozostanie bez zmian.Dlaczego jednak Zoom zdecydował się na takie zmiany w swoim programie? Głównie dlatego, iż przez ostatni rok firma skupiała się na byciu czymś więcej niż tylko narzędziem do wideokonferencji. Na początku 2021 roku Zoom zachęcał także do tworzenia aplikacji opartych na platformie przedsiębiorstwa.Jak dalej będzie wyglądała przyszłość osób z kontem Basic? Tego na ten moment nie wiadomo. Pozostaje mieć nadzieję, że reklamy wyświetlane przez Zooma faktycznie będą do zniesienia i nie będą bardzo przeszkadzały podczas korzystania z programu.Źródło: Zoom / fot. Gabriel Tan - Unsplash