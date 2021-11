Firefox 94 na urządzenia mobilne to przede wszystkim nowa strona główna

Ważne zmiany.





Firefox 94 na Androida i iOS już dostępny

Źródło i foto: Mozilla

Mozilla przedstawiła nowości, które zadebiutują wraz z mobilną przeglądarki Firefox w wersji 94. Użytkownicy mogą spodziewać się przede wszystkim przeprojektowanej strony głównej. Została ona uproszczona i lepiej zorganizowana tak, by pomóc skupić się na najważniejszych elementach. Co dokładnie zmieniono?Firefox na urządzenia mobilne od pewnego czasu otrzymuje aktualizacje nieco bardziej regularnie. Kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z chociażby wprowadzeniem kluczowych zmian w obrębie sposobu wyszukiwania. Teraz firma Mozilla postanowiła usprawnić proces surfowania po sieci po raz kolejny. Przywitajcie wersję 94 przeglądarki.Na oficjalnym blogu usługi pojawił się post o wymownym tytule „Firefox oferuje nową stronę główną, która ułatwia powrót do rzeczy, na których Ci zależy”. Sam w sobie skrywa on to, co oferuje przeprojektowana strona główna przeglądarki. Pozwólcie jednak, że nieco ten temat rozwinę, bo zmian jest naprawdę sporo.Nowa strona główna to między innymi szereg sekcji pozwalających na szybsze przejście do konkretnych stron czy funkcji. Mowa tu chociażby o. Ta opcja przyda się szczególnie w momencie, kiedy zapomnimy o czytanym artykule lub zostaniemy czymś rozproszeni.Znajdzie się także. Te dwie sekcje mają ułatwić użytkownikom znajdowanie najważniejszych informacji bez potrzeby przebijania się przez szereg warstw przeglądarki.Firefox zacznie także automatycznie oznaczać otwarte karty, które nie zostały przeglądane przez co najmniej 14 dni jako „nieaktywne”. Oznacza to, że znikną one z ogólnego widoku po to, by nie zaśmiecać aplikacji. Nadal będzie można do nich przejść, lecz z poziomu specjalnej sekcji.Pojawią się również. Funkcja napędzana będzie przez usługę Pocket. Na razie jednak wyłącznie na Androidzie. Firefox w wersji 94 na Androida i iOS jest już dostępny i można bez przeszkód pobierać przeglądarkę.