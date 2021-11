Kolejny błąd Windows 11. System tworzy setki pustych folderów

Co z nimi zrobić?

Windows 11 powoli trafia do coraz większej liczby użytkowników. Niestety, im więcej osób instaluje go na swoich urządzeniach, tym więcej błędów jest w nim wykrywanych. Ledwie wczoraj donosiliśmy o problemach z działaniem Narzędzia Wycinanie , a teraz okazało się, że na tym w Windows 11 nie koniec problemów.Wygląda na to, że w Windows 11 plagę potrafią stanowić całe setki… pustych folderów. Te są automatycznie tworzone w folderze System32 i jego podfolderach, zupełnie bez powodu. Winowajcą w tej kwestii wydaje się być narzędzie Provisioning Package Runtime Processing (ProvTool.exe). Co ciekawe, podobny problem lata temu miał miejsce i w Windows 10.Chociaż puste foldery tworzone w katalogu System32 można bezpiecznie usuwać bez powodowania jakichkolwiek problemów, naprawdę nie warto tego robić. To dlatego, że foldery te i tak z czasem wracają, za każdym razem.

Niektóre z pustych folderów w katalogu System32. | Źródło: Ghacks

Windows 11 - instalacja

Czy obecność omawianych pustych folderów ma jakikolwiek wpływ na system? Cóż, jako że nie zawierają one żadnych plików, nie zajmują zbyt dużo miejsca na dysku. Przynajmniej na razie wygląda też na to, że one same nie powodują w Windows 11 żadnych dalszych problemów.Póki co nie wiadomo, czy Microsoft już wie o błędzie pustych folderów w Windows 11. Firma tego bowiem nie wyraziła. Rozwiązanie problemu nie powinno zająć jej jednak zbyt wiele czasu.Microsoft stopniowo umożliwia kolejnym użytkownikom Windows 10 aktualizację ich systemu do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli jednak nie należysz do tych osób, które już mogą z tej okazji skorzystać, masz jeszcze możliwość aktualizacji, także darmowej, za pośrednictwem Asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności dokonaj czystej instalacji Windows 11, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Co istotne, zanim dokonasz na swoim komputerze próby instalacji Windows 11, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemu. Pozwoli Ci na to program PC Health Check Źródło: Ghacks , fot. tyt. mat. własne