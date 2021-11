Porównano wydajność procesorów AMD na Windows 10 i Windows 11 w grach i aplikacjach

Kolejne ważne porównanie.

Wydajność procesorów AMD Ryzen: Windows 10 vs Windows 11

Kilka dni temu donosiliśmy Wam o ciekawym porównaniu, jakie przeprowadzili redaktorzy serwisu Techspot. Porównali on to, jak wypada wydajność gier i aplikacji w Windows 11 w porównaniu do Windows 10. W swoim teście wykorzystali wtedy procesory marki Intel. Teraz opublikowano podobne zestawienie, dotyczące układów AMD Ryzen. W której z wersji systemu spisują się lepiej?Porównanie jest o tyle ciekawe, że przetestowano łącznie kilka różnych konfiguracji z procesorami AMD Ryzen 5 3600 oraz AMD Ryzen 9 5950X. Wykonano je już po udostępnieniu poprawek , rozprawiających się z problemami z wydajnością procesorów AMD w Windows 11, ale w wynikach uwzględniono także system bez łatki usuwającej bug, związany z pamięcią L3.Oba procesory były testowane na płycie głównej Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero przy użyciu BIOS w wersji 3801. W komputerze znalazły się pamięci Crucial Ballistix DDR4-3200 CL16 oraz karta graficzna MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio. Jeśli chodzi o pamięć masową, postawiono na dyski SSD TeamGroup MP34Q NVMe o pojemności 8 TB. Pomiary wykonano na pięciu konfiguracjach - trzech z Ryzen 9 5950X i dwóch z Ryzen 5 3600.W Cyberpunk 2077 różnice są niewielkie. | Źródło: TechspotTest w benchmarku Puget Systems Adobe Premiere Pro 2021. Wyższy wynik jest lepszy. | Źródło: TechspotPodobnie jak w przypadku procesorów marki Intel, różnice w działaniu na systemach Windows 11 Windows 10 można nazwać kosmetycznymi. Różnice w wydajności w grach wahały się od zerowej do 2-5% lepszej w systemie Windows 11. Niewiele? Dla gracza zapewne nie, ale dla osoby na co dzień testującej możliwości sprzętu i pragnącej zaprezentować pełnię jego potencjału, wydaje się nie być powrotu do Windows 10.Czas wczytywania się systemu Windows. Niższy wynik jest lepszy. | Źródło: Techspot