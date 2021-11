Wykryto kolejny problem w Windows 11. Dotyczy Narzędzia Wycinanie

Wielu użytkowników nie może z niego korzystać.

Windows 11 - Narzędzie Wycinanie nie działa

„Skrót Win + Shift + S nie uruchamia Narzędzia Wycinanie w Windows 11. Mogę uruchomić aplikację ręcznie, ale gdy korzystam z przycisku + Nowy, pojawia się okienko o treści ‘Ta aplikacja nie może zostać uruchomiona. Problem w systemie Windows uniemożliwia skorzystanie z funkcji Wycinania Ekranu. Ponowne uruchomienie systemu może pomóc w naprawieniu błędu’. Zaktualizowałem system do Windows 11 ledwie wczoraj, komputer jest zaktualizowany, wszystko wydaje się być zaktualizowane. Próbowałem Rozwiązywania problemów, resetowania aplikacji, deinstalacji i ponownej instalacji aplikacji. Nic nie pomaga.”

Tymczasowe rozwiązanie

Niestety, Windows 11 nie zadebiutował bez żadnych błędów. Na premierę okazało się chociażby, że nowy system obniżał wydajność procesorów AMD czy też nie współpracował z pewnymi drukarkami . Teraz użytkownicy donoszą o kolejnym błędzie. Okazuje się, że wielu z nich nie jest w stanie korzystać w Windows 11 z Narzędzia Wycinanie.Narzędzie Wycinanie zostało z myślą o Windows 11 odświeżone. Doczekało się ono odmienionego interfejsu oraz funkcji znanych z aplikacji Wycinek i Szkic. Co więcej, posiada ono nawet ciemny motyw. Niestety, wygląda na to, że narzędzie to często odmawia posłuszeństwa, o czym użytkownicy donoszą za pośrednictwem forum Microsoftu.Na forum Microsoft Tech Community pojawiło się całe mnóstwo wpisów i komentarzy opisujących problemy z działaniem Narzędzia Wycinanie. U wielu użytkowników to się po prostu nie uruchamia., czytamy w treści jednego z wpisów.Pod powyższym wpisem pojawiło się aż 11 stron komentarzy, w których inni użytkownicy donoszą, że również doświadczają tego problemu. To powiedziawszy, pewna osoba zaproponowała w jednym z komentarzy tymczasowe rozwiązanie, które niektórzy mogą zastosować, dopóki Microsoft nie naprawi opisywanego błędu.Jeżeli dokonałeś aktualizacji do Windows 11 bezpośrednio z Windows 10, istnieje szansa, że system zachował na komputerze swoją starą wersję na wypadek, gdybyś chciał do niej wrócić. Jeśli tak się stało, na dysku C: istnieje folder o nazwie Windows.old. W tym folderze przejdź do folderu System32. Tam znajdziesz Narzędzie Wycinanie w wersji z systemu Windows 10, prawdopodobnie pod nazwą SnippingTool.exe.