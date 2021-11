Messenger na komputery z usprawnionymi powiadomieniami. Pojawią się kultowe dymki

Ważna nowość.





Desktopowy Messenger z powiadomieniami rodem ze smartfonów

Messenger w wersji na desktopy już wkrótce wzbogaci się o dosyć ważną funkcję. Mowa tu o implementacji powiadomień o nowych wiadomościach w formie dymków. Mają one działać identycznie, jak w przypadku odsłony komunikatora na urządzenia mobilne i usprawnić proces korzystania z aplikacji.Od pewnego czasu na komputerach z systemem macOS oraz Windows 10 korzystać można z dedykowanego programu Messenger . Do ideału jej jeszcze trochę brakuje, lecz regularnie wzbogaca się o nowości i funkcje mające zachęcić użytkowników do korzystania z komunikatora nie tylko na telefonach. Już wkrótce będziemy świadkami debiutu kolejnego usprawnienia., popularny leaker i deweloper,. Udało mu się ją również aktywować, co możecie zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu. Cóż – dymki prezentują się identycznie, jak w przypadku swojego mobilnego odpowiednika, lecz w formie pionowej. Wyskakiwać one będą po wybranej stronie ekranu w celu poinformowania o nowej wiadomości.