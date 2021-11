Poczta Polska z aplikacją mobilną i wygodniejszą obsługą przesyłek

W końcu.

Poczta Polska, niczym Internet Explorer z memów, z lekkim opóźnieniem względem konkurencji...

"wytworzenie i wdrożenie kompleksowego Rozwiązania Informatycznego, w skład którego wchodzą: Aplikacja Mobilna na urządzenia przenośne oraz Panele Centralny i Klienta, dedykowane osobom, które korzystają z komputerów."

"Cyfryzacja wielu sfer życia skokowo przyspieszyła i firma usługowa musi odpowiadać na oczekiwania klientów oraz rynku lepiej, szybciej i sprawniej. Wyrazem tego jest przygotowanie aplikacji mobilnej oraz panelu do zarządzenia przesyłkami on-line, co jest szczególnie ważne w dobie rozwijającego się eCommerce. Już wkrótce nasi klienci za pomocą kilku kliknięć będą mogli nadać i odebrać przesyłkę, sprawdzą jej trasę czy znajdą pobliskie placówki pocztowe oraz punkty odbioru. Nowoczesny software, co należy podkreślić, stworzy spółka z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej"

"Poczta Polska rozwija swoje usługi kurierskie, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Wprowadzane zmiany dotyczą zarówno inwestycji w sortery paczkowe, rozszerzamy sieć punktów odbioru, modernizujemy flotę samochodową, zmieniamy ofertę Pocztex. Jednocześnie przygotowujemy rozwiązania informatycznie dedykowane bezpośrednio klientom, bo bez informatyzacji nie ma nowoczesnych usług we współczesnym świecie. Dlatego już wkrótce konsumenci zyskają przyjazne oprogramowanie do wygodnej obsługi swoich przesyłek"

Lepiej późno niż wcale? Być może. Poczta Polska poinformowała, że podpisała umowę na stworzenie nowego systemu, obejmującego aplikację mobilną na smartfony i tablety oraz dedykowany Panel Klienta w wersji na komputery osobiste. Tak, choć trudno w to uwierzyć, narodowy operator pocztowy wciąż nie ma nawet apki dla systemów Android i iOS...Próbuję sobie przypomnieć, od którego roku korzystam z aplikacji InPost Mobile . Prawdę mówiąc nie pamiętam, ale co najmniej od 2019 roku. Tymczasem finansowana przez państwo Poczta Polska dopiero z końcem 2021 roku ogłosiła, że w niedalekiej przyszłości wdroży własne rozwiązanie. Stanie się tak na mocy umowy zawartej ze spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe, firmą z Grupy Kapitałowej PP. Ta obejmujeZasada działania aplikacji będzie dokładnie taka, jak rozwiązań konkurencji od dawna już obecnych na rynku. Dzięki niej będzie można obsługiwać przesyłki kurierskie, paczkowe i ekspresowe - nadać je, śledzić, a także odbierać w automatach paczkowych. Wszystkie funkcje mają być identyczne w apce mobilnej oraz desktopowej.– mówi Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej.Kiedy nowe narzędzia będą gotowe? Tego się nie dowiedzieliśmy.Zgodnie ze strategią Spółki na najbliższe 3 lata, Poczta Polska zamierza przeznaczyć ok. 1,2 mld złotych na inwestycje w automatyzację i informatyzację, w szczególności związane z kluczowymi kierunkami rozwoju Poczty, do których należą przesyłki kurierskie.– mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.Trzymamy kciuki.Źródło: Poczta Polska