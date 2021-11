Linux kernel 5.15 wydany. Co nowego?

Dobra wieści dla miłośników Linuksa.

Linux kernel 5.15 - nowości i usprawnienia

Skąd pobrać Linux 5.15?

Linux 5.15 został oficjalnie wydany, o czym poinformował Linus Torvalds. W ostatnich dniach rozwiązywano drobne usterki związane z sieciami oraz układami graficznymi i gdy tylko udało się je usunąć, najnowszy Linux kernel w wersji LTS trafił do Internetu. Czego można się po nim spodziewać?Najważniejszym novum jest implementacja systemu plików NTFS3 w wydaniu Paragon Software. W jądro wbudowano serwer SMB3 o nazwie KSMBD, a system obsługuje blokowanie wywłaszczania w czasie rzeczywistym oraz DAMON (Data Access MONitor). Po 17 latach rozwoju kod blokujący wywłaszczanie w czasie rzeczywistym został połączony; strony pamięci DRAM są teraz przenoszone do pamięci trwałej, a nie odrzucane.Oprogramowanie dodaje obsługę konsol Nintendo Wii, SoC MediaTek MT6360, kart Realtek RTL8188EU WLAN i czujników termicznych NVIDIA Tegra30.Linux 5.15 to także nowości dla miłośników produktów Apple. Wśród wielu mniejszych zmian jest nowy sterownik Apple M1 IOMMU. Chociaż Linux na M1 nie jest jeszcze zdatny do użytku dla użytkownika końcowego, tempo jego rozwoju jest imponujące. Novum stanowi też przewijanie w wysokiej rozdzielczości dla Apple Magic Mouse.Pojawiło się rozszerzone wsparcie dla nowych układów Intel Alder Lake, a w nowym sofcie podłożono podwaliny pod układy graficzne AMD Cyan Skillfish i Intel XeHP oraz DG2/Alchemist. Nowość stanowi też sterownik dźwięku dla AMD Van Gogh APU obecnego w Steam Decku.Linux 5.15 jest dostępny do pobrania jako kod źródłowy ze strony kernel.org. Musisz go skompilować ręcznie, aby działał na Twojej dystrybucji Linuksa. Wkrótce Linux 5.15 pojawi się w popularnych dystrybucjach, takich jak Ubuntu, Linux Mint i Zorin OS.Źródło: Phoronix