Aplikacja Canal+ działa skandalicznie. Czy ktoś coś z tym zrobi? (opinia)

Wstyd.

Kilkanaście lat temu telewizja Canal+ była dla mnie synonimem fajnych produkcji, piłki nożnej w dobrym wydaniu i kojarzyła się bardzo pozytywnie. Minęło sporo czasu od kiedy przestałem oglądać telewizję, a Canal+ odeszło w zapomnienie. Miejsce kanałów telewizyjnych w moim domu przejęły usługi typu VOD. Regularnie korzystam z Netflixa i HBO Go, nieco rzadziej z Amazon Prime. Czołowi dostawcy wideo na żądanie potrafią rozpieścić - ich ofertę filmów i seriali każdy oceni inaczej, ale chyba wszyscy zgodzicie się z tym, że usługi VOD funkcjonują na wysokim poziomie. Niestety ocena ta dotyczy wyłącznie wspomnianej czołówki.22 października 2021 roku na Canal+ swoją premierę miało The Office PL, czyli polska wersja kultowego serialu The Office. Atmosfera przed jej debiutem była delikatnie mówiąc średnia. Fani brytyjskiej i amerykańskiej wersji produkcji wieszali na niej psy już na podstawie zwiastuna - sam przyznam, że patrząc nań miałem pewne obawy. Jako miłośnik The Office US postanowiłem wykupić miesięczny abonament Canal+ Online specjalnie po to, aby przekonać się, czy The Office PL będzie taki straszny, jak niektórzy go malują. No dobra, tak naprawdę wydałem 20 złotych (cena regularna to 45 złotych) za miesięczną subskrypcję usługi również po to, aby zobaczyć w akcji znajomą grającą jedną z głównych ról w The Office PL i obejrzeć na VOD koncert Maty na Lotnisku Bemowo. Finalnie byłem miło zaskoczony polskim serialem i rapsami, a rozgoryczony działaniem Canal+ Online.