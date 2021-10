Masz WinRAR? Pilnie go zaktualizuj

Ważne.

WinRAR do pilnej aktualizacji

Fenomen programu WinRAR to doprawdy coś niezwykłego . Z tego pozornie tylko darmowego archiwizera danych korzystają obecnie miliony osób na świecie, przeważnie nieświadome tego, że robią to wbrew licencji. Jeżeli jesteś jednym z użytkowników tej aplikacji prawdopodobnie powinieneś pilnie ją zaktualizować. W starszych wersjach narzędzia wykryto bardzo groźną lukę.Badacz bezpieczeństwa internetowego Igor Sak-Sakowski opublikował 20 października artykuł szczegółowo opisujący lukę WinRAR z przypisanym identyfikatorem CVE-2021-35052. Luka dotyczy wersji próbnej WinRAR 5.70, ale już nie najnowszej iteracji WinRAR 6.02, którą wydano w lipcu.Badacze odkryli lukę, gdy przypadkowo zauważyli błąd JavaScript w wersji 5.70. Dalsze dochodzenie wykazało, że możliwe jest przechwycenie połączenia WinRAR z Internetem i zmiana jego odpowiedzi na użytkownika końcowego. Exploit wyzwala ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa systemu Windows, z wyjątkiem sytuacji, gdy uruchamiany jest plik docx, pdf, py lub rar. Aby zadziałał, użytkownicy muszą kliknąć "Tak" lub "Uruchom" w oknie dialogowym. Użytkownicy powinni być ostrożni, gdyż te okna pojawiają się podczas uruchamiania WinRAR. Aby exploit zadziałał, atakujący musiałby mieć dostęp do tej samej domeny sieciowej, co cel.Najnowszą wersję aplikacji WinRAR pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania, korzystając z poniższego odnośnika. Możesz też skorzystać z którejś z bezpłatnych, legalnych alternatyw, wymienionych w wyżej przytaczanym wpisie.Źródło: swarm.ptsecurity