Zdjęcia Google ułatwią znalezienie podobnych zdjęć

Do użytkowników trafia nowa funkcja.

Jak wiadomo, Zdjęcia Google nie oferują już darmowej nieograniczonej przestrzeni na fotografie. Dlatego istotne jest, aby raz na jakiś czas porządkować jej zawartość, tak aby nie zajmowały w niej miejsca zduplikowane czy rozmyte obrazy. Aplikacja oferuje niejedno narzędzie, które to ułatwia, a teraz do użytkowników trafia kolejne.W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że niektórzy użytkownicy zaczęli zauważać w Zdjeciach Google nowy przycisk More like this (ang. Więcej podobnych), który służy do wyszukiwania zdjęć podobnych do tych wybranego. Przycisk ten pojawił się w sekcji opcji widocznych pod otworzoną fotografią, między przyciskami Dodaj do albumu oraz Przenieś do archiwum.Po kliknięciu w nową opcję Zdjęcia Google skanują wybrany obraz, a następnie przedstawiają galerię zdjęć, które go przypominają. Z jej poziomu łatwo podobne do siebie zdjęcia pousuwać. Pokazuje ona, kiedy każde ze zdjęć zostało wykonane.

Przycisk More like this w Zdjęciach Google wyszukuje zdjęcia podobne do wybranego. | Źródło: Android Police

Więcej przestrzeni w Zdjęciach Google, czyli Google One i nie tylko

Plany subskrypcji Google One. | Źródło: mat. własny

W tej chwili nie wiadomo, czy Google stopniowo udostępnia omówioną funkcję globalnie, czy też tylko w wybranych regionach. Wygląda jednak na to, że zmiana dokonywana jest po stronie serwera aplikacji, gdyż pobranie jej najnowszej wersji nie sprawia, że przycisk More like this się pojawia. Cóż, nie pozostaje nam nic innego, niż na tę nowość cierpliwie czekać.Jak wspomniałam, Zdjęcia Google oferują niejedno narzędzie, które ułatwia porządkowanie zawartości aplikacji. W sekcji Zarządzaj miejscem na dane, do której przejdziesz klikając w swój awatar, a następnie w pozycję Miejsce na koncie, znajdziesz opcje, które pozwolą Ci szybko pozbyć się chociażby dużych zdjęć i filmów, rozmytych zdjęć, zrzutów ekranu i nie tylko.Warto przypomnieć, że Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail oferują obecnie 5 GB wspólnej, darmowej przestrzeni na dane. Aby uzyskać dostęp do większej przestrzeni, należy skorzystać z subskrypcji Google One. W ramach Google One można otrzymać od 100 GB do aż 30 TB dodatkowego miejsca na dane w wymienionych usługach. Koszt subskrypcji wynosi odpowiednio do 8,99 złotych miesięcznie do 699,99 złotych miesięcznie.Rzecz jasna, aplikację Zdjęcia Google pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Android Police , fot. tyt. Canva