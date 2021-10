Microsoft Edge – premiera na komputerach z systemem Linux już za rogiem

Właściwie, stabilne wydanie Edge’a można już na Linuksie zainstalować.

Na początku 2020 roku Microsoft porzucił już leciwy silnik EdgeHTML, wydając zupełnie nową wersję przeglądarki Edge, bazującą na Chromium. Wersja ta zadebiutowała na wielu platformach – komputerach z systemami Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 i macOs oraz na urządzeniach z Androidem i iOS. Teraz, po długich testach w kanale dev i beta, wygląda na to, że premiera stabilnego wydania opracowanego z myślą o systemach Linux jest już tuż, tuż.Póki co z oficjalnej strony Microsoftu nie można pobrać pliku umożliwiającego instalację stabilnego wydania Edge’a na komputerach z Linuxem. Pliki tego wydania pojawiły się jednak w repozytorium yum Microsoftu, o czym donosi serwis Naked Seciurity. Pliki te zamknięto w paczce o nazwie „microsoft-edge-stable-95.0.1020.38-1.x86_64.rpm”. Ich obecność sugeruje, że debiut nowego Edge’a powinien nastąpić na Linuksie lada dzień.

Repozytorium Microsoftu poświęcone plikom przeglądarki Microsoft Edge. | Źródło: mat. własne

Nowy, lepszy Edge

Co istotne, wspomniane repozytorium pozwala instalacyjną paczkę plików stabilnego Edge’a. Dlatego też umieściliśmy ją w naszej bazie z oprogramowaniem. Z jej pomocą można następnie zainstalować to wydanie przeglądarki na komputerze z systemem Linux.Czym Edge bazujący na Chromium wyróżnia się na tle dawnego Edge’a? Cóż, ten jest nie tylko szybszy, ale i nowocześniejszy od swojego poprzednika. Wspiera on rozszerzenia opracowane z myśla o Google Chrome, profile użytkowników i oferuje całe mnóstwo nowych rozwiązań, na przykład możliwość wyświetlania kart jedna nad drugą, a nie jedna obok drugiej.Rzecz jasna, przeglądarkę Microsoft Edge w wersjach przeznaczonych na platformy inne niż Linux także pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Naked Seciurity , fot. tyt. Canva