Pan Spinacz trafia do Microsoft Teams. W innej roli niż myślisz

Pan Spinacz w Microsoft Teams

Starsi czytelnicy naszego serwisu zapewne doskonale pamiętają Asystenta Office. Mniej więcej dwie dekady temu funkcja ta reprezentowana była przez ikonicznego Pana Spinacza, serwującego przeróżne podpowiedzi korzystającym z pakietu biurowego Office. Pan Spinacz częściej irytował niż pomagał, w związku z czym po raz ostatni pojawił się w Microsoft Office w 2003 roku. W październiku tego roku informowaliśmy Was, że pojawi się on jako jedna z nowych emoji w Windows 11 Build 22478 . Teraz spieszymy donieść, że zadebiutuje również w Microsoft Teams.28 października 2021 r. Microsoft potwierdził, że pakiet naklejek z Panem Spinaczem trafia do Teams. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem pociesznej maskotki imieniem Clippy, czy nie możesz jej znieść, nie ma to znaczenia. To tylko naklejka, która ma być tym, czy są dziś memy. Ma wywoływać uśmiech.Naklejek z Panem Spinaczem będziesz mógł używać w różnych kontekstach - jest ich całkiem sporo. Na jednej jest zdumiony, na innej trzyma kawę, jest zapracowany lub przesyła odrobinę miłości.Co ciekawe, naklejki z Panem Spinaczem dla Teams pojawiły się na stronie Office Developer GitHub jeszcze w... 2019 roku. Szybko je jednak usunięto.Być może w Windows 11 Pan Spinacz wróci na dobre w nieco innej formie niż naklejki? ;) Chcielibyście?Źródło: Microsoft