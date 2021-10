Ninja Chowdown - zostać ninja każdy może (recenzja gry)

Przyjemna gra w zabawnej konwencji.





Ninja Chowdown– zabawna gra typu endless runner

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 16,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Stosunkowo proste gry nieustannie cieszą się sporą popularnością wśród użytkowników smartfonów. Nic dziwnego - podczas krótkiej przerwy lub po całym dniu pracy szukamy niezbyt czasochłonnej i wymagającej zaangażowania rozrywki.Ninja Chowdown dobrze wpisuje się w takie oczekiwania. Mamy tu do czynienia z grą typu endless runner w miłej dla oka oprawie graficznej w stylu piksel art. Całość dopełnia zabawny temat.Bohaterem gry jest bowiem sympatyczny ninja, który ma słabość do… pączków. Do wyboru mamy dwa tryby rozgrywki: fabularny podzielony na poziomy oraz niekończący się (endless runner). Sterowanie sprowadza się do wykonywania skoków i rzucania bronią. Nie zabrakło również walk z bossami, personalizacji postaci czy zadań specjalnych. Oprawa graficzna jest wykonana starannie. Osoby znające język angielski na nieco wyższym poziomie, docenią też zabawne dialogi.Gra wyświetla reklamy, jednak nie są zbyt nachalne i dotyczą tylko wybranych momentów (np. kontynuacja gry po stracie życia). Możemy je wyłączyć za 16,99 zł.Minusy? Optymalizacja dla urządzeń z niższej półki mogłaby być lepsza, a interfejs nie powala intuicyjnością.W ogólnym rozrachunku Ninja Chowdown to udana gra. Zapewnia niezbyt skomplikowaną rozrywkę w humorystycznej oprawie.