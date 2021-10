Wiemy, które smartfony Huawei dostaną EMUI 12

Pełna lista urządzeń.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate Xs Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei nova 7

Huawei nova 7 SE

Huawei nova 7i

Huawei nova 5T

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9s

Huawei Y8p

Co nowego?

EMUI 12 to przede wszystkim odświeżony wygląd całego systemu. Uaktualniono interfejs aplikacji, ikon i czcionek oraz całkowicie przeprojektowano pasek powiadomień, który jest teraz oddzielony od panelu sterowania. Pojawią się też nowe animacje i możliwość personalizacji czcionek.



Dodano też funkcję Device+, która pozwoli w łatwy sposób łączyć się z innymi urządzeniami marki Huawei znajdującymi się w pobliżu, między innymi w celu udostępniania ekranu lub plików. Huawei chwali się też większym bezpieczeństwem wszystkich danych przechowywanych na smartfonie. Dzięki lepszej współpracy między urządzeniami, będzie można używać laptopa do odblokowania smartfona, albo zegarka to weryfikowania tożsamości użytkownika.



Huawei rozpoczął niedawno nowy rozdział w historii działu mobilnego, prezentując własny system operacyjny. Od tego momentu, wszystkie prezentowane smartfony są więc oparte o wspomnianą platformę, jednak nie można zapomnieć, że w użyciu są ciągle dziesiątki, o ile nie setki tysięcy urządzeń z Androidem, nabytych przed nałożeniem na firmę amerykańskich sankcji. Specjalnie z myślą o nich, zaprezentowano w sierpniu interfejs EMUI 12, będący kontynuacją nakładki systemowej fabrycznie zainstalowanej na smartfonach Huawei sprzedawanych w ostatnich latach.Producent właśnie udostępnił pierwszą listę urządzeń, które na pewno będą mogły liczyć na update do EMUI 12. Oto ona:Na udostępnionej infografice ujawniono również przybliżony okres w którym rozpocznie się proces aktualizacji i jest to pierwsza połowa przyszłego roku (2022).