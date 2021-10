TikTok z kolejną formą monetyzacji. Twórcom będzie można podarować napiwek

Zapowiada się świetnie.

TikTok pozwoli twórcom zarabiać jeszcze więcej

TikTok is rolling out a Tips feature to some creators



h/t jera.bean https://t.co/fmrfuxdkrG pic.twitter.com/hufl2qopk2 — Matt Navarra (@MattNavarra) October 27, 2021

TikTok testuje możliwość dawania twórcom napiwków. Część osób zauważyła na swoich profilach specjalny przycisk – po kliknięciu użytkownik może wybrać wielkość jednorazowej kwoty mającej trafić do wybranego influencera. Co jednak najciekawsze, platforma nie planuje pobierać jakiejkolwiek prowizji od przelewu.Zarabianie na działalności w internecie raczej już nikogo nie dziwi. Wszystkie platformy społecznościowe posiadają funkcje pozwalające na czerpanie korzyści z publikacji różnego rodzaju treści. Ich obecność i ciągłe usprawnianie to jeden z głównych sposobów na zachęcenie ludzi do tworzenia materiałów właśnie za pośrednictwem tej konkretnej usługi.Wyjątkiem od reguły nie jest TikTok , który w przeciągu kilku ostatnich lat wyrósł na prawdziwego giganta. Nie zaskakują więc ciągłe próby pozyskania kolejnych twórców. Jak się okazuje, na platformie pojawi się niedługo następna funkcja monetyzacji publikowanej zawartości. Mowa o swego rodzaju napiwkach.