W tym kraju Windows XP wciąż króluje, a Windows 10 i 11 są daleko w tyle

O jakim kraju mowa?

Windows XP to już właściwie system przedwieczny. W końcu, ma on ponad 20 lat. Mimo to wciąż ma on całkiem sporo użytkowników. Ba w pewnym kraju ma on więcej użytkowników, niż znacznie nowsze systemy – Windows 10 i Windows 11. Ten kraj to… Armenia.Armenia jest państwem znajdującym się na pograniczu Europy i Azji, na Kaukazie Południowym. Graniczy ona z Gruzją, Turcją, Azerbejdżanem oraz Iranem. Zgodnie z danym serwisu Statcounter, Windows XP jest na terenie tego kraju zainstalowany na ponad 53% wszystkich komputerów z systemami Windows. Drugie miejsce zajmuje Windows 10, z wynikiem 32,8 procenta, trzecie Windows 7, z wynikiem 11,97 procenta, a czwarte Windows 8.1, z wynikiem 1,53 procenta. Nieco zabawne jest, że dopiero na piątym miejscu uplasował się Windows Vista. Jak widać, to wydanie Windowsa jest uniwersalnie nienawidzone.

Windows XP jest zdecydowanie najpopularniejszym systemem operacyjnym w Armenii. | Źródło: Statcounter

W Polsce zaledwie garstka komputerów korzysta z Windowsa XP. | Źródło: Statcounter

Windows XP i kwestie bezpieczeństwa

Dla porównania, w Polsce Windows XP zainstalowany jest na 0,91% komputerach z systemami Windows. W naszym kraju absolutnie króluje Windows 10, który obsługuje 78,66 procenta komputerów. Drugi najpopularniejszy Windows to u nas Windows 7, któremu przypada 15,8 procenta rynku.Co istotne, ani statystyki ani z Polski, ani z Armenii nie obejmują danych na temat systemu Windows 11. To dlatego, że Windows 11 zadebiutował 5 października, a październik jeszcze się nie skończył. Jestem jednak niezmiernie ciekawa, co statystyki pokażą w listopadzie, gdy już dane z października zostaną uwzględnione.Oczywiście, to niepokojące, że gdzieś na świecie wciąż całkiem dużo komputerów korzysta z Windowsa XP. To dlatego, że od kwietnia 2014 roku większość jego wersji nie otrzymuje żadnych aktualizacji. Przedłużone wsparcie dla ostatniej wersji – POSReady 2009 – zakończyło się w 2019 roku. Zatem, Windows XP jest zatem bardzo łatwym celem dla hakerów.Ciekawe, kiedy opisywana się zmieni. Rzecz jasna, wielu przypadkach przesiadka na nowszy system może nie być łatwa ani wygodna, albowiem tam, gdzie króluje starszy system, może królować i dość stary sprzęt, którego Windows 10 i 11 nawet nie wspierają. W związku z tym konieczna jest jego wymiana.Mam nadzieję, że nie należysz do osób, które wciąż korzystają przede wszystkim z Windowsa XP. Po prostu nie jest to zbyt rozsądne zachowanie, niezależnie od tego, jak je uzasadniasz. Moim zdaniem naprawdę warto sięgnąć po Windows 10 lub Windows 11 . Obydwa systemy mają naprawdę wiele zalet, a przede wszystkim są zdecydowanie bezpieczniejsze niż Windows XP.Źródło: Statcounter, fot. tyt. Canva