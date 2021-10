Nowy Microsoft Store trafia już na komputery z Windows 10

Nareszcie.

W czerwcu, gdy Microsoft po raz pierwszy zaprezentował system Windows 11, zapowiedział, że na jego premierę wiele aplikacji firmy doczeka się odświeżenia. Jedną z nich był Microsoft Store – sklep, którego interfejs, no cóż, przez lata po prostu nie powalał. Pierwsi użytkownicy mieli okazję testować Microsoft Store w nowym wydaniu, gdy tylko Windows 11 zadebiutował w programie Insider, a od 5 października może korzystać z niego każdy, kto zainstalował na swoim komputerze stabilną wersję Windows 11. Teraz Microsoft powoli udostępnia odświeżony Microsoft Store także użytkownikom Windows 10.Microsoft Store opracowany z myślą o Windows 11 jest wdrażany na urządzenia z Windows 10 stopniowo. Jeśli korzystasz z Windows 10 w Kanale wersji zapoznawczej programu Insider, możesz już teraz zaktualizować Microsoft Store do nowej wersji, z poziomu samej aplikacji. Jeśli zaś nie należysz do programu Insider, musisz poczekać, aż sklep zadebiutuje w stabilnym wydaniu „dziesiątki”.Jak tak właściwie Microsoft Store zmienił się po liftingu? Doczekał się on nie tylko wizualnego odświeżenia w stylu Fluent Design, ale również wielu nowych funkcji. Mowa o obsłudze aplikacji Win32, łatwiejszym wyszukiwaniu i przeglądaniu treści, czy też możliwości włączania własnych systemów płatności przez deweloperów. Co więcej, nowy Microsoft Store bazuje nie na kodzie WebView, a XAML (UWP), dzięki czemu działa sprawniej.

Microsoft Store w odświeżonym wydaniu, opracowanym z myślą o Windows 11. | Źródło: mat. własne

Microsoft Store a aplikacje z Androida

Windows 11 – jak zainstalować?

W przypadku Windows 11 do Microsoft Store zmierza obsługa aplikacji przeznaczonych na urządzenia z Androidem. Aplikacje te będą instalowane na komputerze za pośrednictwem aplikacji Amazon Appstore, a ich funkcjonowanie będzie możliwe za sprawą nowości w postaci Android Subsystem for Windows 11.Debiut nowego Microsoft Store w Windows 10 nie wprowadzi obsługi aplikacji z Androida do starszego systemu. To dlatego, że Microsoft nie planuje przenosić na Windows 10 Android Substystem.Jeżeli obsługa aplikacji mobilnych z poziomu komputera osobistego to coś, do czego chciałbyś mieć dostęp, koniecznie zainstaluj na swoim komputerze Windows 11. Wpierw, z pomocą aplikacji PC Health Check , sprawdź jednak, czy Twoje urządzenie wspiera nowy system.Jeżeli posiadasz system Windows 10, możesz dokonać bezpłatnej aktualizacji do Windows 11. Istnieje szansa, że Microsoft pozwala Ci już tego dokonać za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Źródło: Windows Latest , fot. tyt. mat. własne