Jak zainstalować VPN na systemie Linux i dlaczego warto to zrobić?

Regularnie testujemy dla Was usługi typu VPN pochodzące od różnych dostawców, abyście na bieżąco wiedzieli, z których z nich warto korzystać. Patrząc na popularność wpisów, VPN cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród Polaków i... bardzo dobrze! Każdy powinien być świadomym korzyści płynących z użytkowania tej technologii.VPN to telegraficznym skrócie prosty i niedrogi sposób na zwiększenie swojej anonimowości w sieci. Po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji na komputerze, urządzeniu mobilnym lub konsoli, tworzone jest bezpieczne połączenie pomiędzy danym sprzętem, a serwerem docelowym. Ruch sieciowy kierowany jest przez szyfrowany "tunel", w którym ruch poddaje się anonimizacji, dzięki czemu nikt nie może go nasłuchiwać.Dzięki temu, że VPN działa przy wykorzystaniu serwerów pośredniczących, dzięki niemu da się na przykład blokady geolokalizacyjne i uzyskać w Polsce dostęp do zawartości Netflixa zarezerwowanej dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i innych państw, w których biblioteka filmów i seriali jest znacznie większa. To wszystko? Nie! VPN pozwala omijać cenzurę w niektórych państwach, czy też zwiększać bezpieczeństwo pracy zdalnej, gdy w grę wchodzi wymiana poufnych danych.Wiele artykułów dotyczących VPN skupia się na tym, jak zainstalować i obsługiwać VPN na komputerze z systemem Windows. Tymczasem, wiele osób zatroskanych o swoje bezpieczeństwo, miłośników otwartoźródłowego oprogramowania lub po prostu z różnych powodów darzących niechęcią Microsoft, korzysta z darmowego Linuksa. Z tej właśnie okazji postanowiliśmy podpowiedzieć...Po czym poznać dobrej klasy VPN? Między innymi po tym, na ilu platformach da się go uruchomić. Najlepiej kupić VPN, z którego skorzystacie na wszystkich sprzętach, jakie łączą się w Waszym domu z siecią. Testowany przez nas jakiś czas temu Surfshark VPN to propozycja dla użytkowników komputerów z systemami Windows, Mac i Linux, konsol PlayStation i Xbox, smartfonów i tabletów z iOS i Androidem, a nawet inteligentnych telewizorów. Jak widzicie, gama jest szeroka.Na początek musisz zarejestrować się w Surfshark VPN. Jeśli masz ochotę sprawdzić Surfshark VPN przed zainstalowaniem go na komputerze z systemem Linux, otrzymasz bezpłatny 7-dniowy okres próbny dla Androida, iOS i macOS.Nie wątpimy, że przypadnie Ci do gustu i jeśli faktycznie tak się stanie, do wyboru masz trzy plany abonamentowe. Najkorzystniej wypada ten 24-miesięczny, gdzie miesiąc korzystania z usługi kosztuje zaledwie 9,86 złotych. Płatność pobierana jest z góry za 24 miesiące.Wybrałeś plan? Zabieramy się za instalację. Do jej finalizacji potrzebujesz Debiana lub Ubuntu.1. Pobierz klienta Surfshark dla VPN na Linux poprzez polecenie:2. Repozytorium Surfshark zainstalujesz na swoim komputerze z Linuksem za pomocą polecenia:3. Zaktualizuj listę pakietu apt-get za pomocą polecenia:4. Sfinalizuj instalację poleceniem:Teraz pozostaje połączyć się z VPN. W Terminalu wpisz:Czynność potwierdź swoim hasłem root. Wpisz e-mail użyty w trakcie rejestracji oraz hasło - obie czynności potwierdź klawiszem Enter.Wpisz odpowiedni numer serwera, by się z nim połączyć.Surfshark dla systemu Linux korzysta z protokołu OpenVPN. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji: UDP i TCP. Zalecaną jest UDP dla lepszych prędkości i jest to domyślnie sugerowane, więc możesz kontynuować, naciskając Enter.Aby się rozłączyć z VPN, otwórz Terminal i wprowadź polecenie:Teraz pozostaje Ci cieszyć się wszystkimi możliwościami, jakie daje VPN. Jak pisaliśmy powyżej, jest ich cała masa. Jeśli z różnych powodów nie czujesz się jeszcze na siłach, polecamy uwadze poniższy wideoporadnik.Materiał powstał we współpracy z Surfshark