WhatsApp - przenoszenie historii czatów stało się możliwe na kolejnych urządzeniach

Niestety, WhatsApp nie jest aplikacją bez wad. Jedną z jej większych wad jest to, że historię jej czatów między urządzeniami Apple i sprzętem z systemem Android może przenosić nieliczne grono użytkowników. W tej chwili możliwe jest tylko przenoszenie tych danych z iPhone’ów na wybrane smartfony z Androidem i nie na odwrót. W niedalekiej przyszłości częściowo ma się to jednak zmienić.Wcześniej funkcja przenoszenia historii czatów z iPhone’ów na urządzenia z Androidem była dostępna tylko dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy. Niemniej, teraz mogą też korzystać z niej posiadacze smartfonów Pixel, w tym Pixel 6, i Pixel 6 Pro, które Google od dzisiaj wysyła do pierwszych klientów. Potem trafi ona na wszystkie urządzenia z Androidem 12.Niestety, wygląda na to, że smartfony ze starszymi wersjami systemu Android się omawianej możliwości nie doczekają. Szkoda, zwłaszcza że wiele urządzeń będzie musiało czekać całe miesiące na aktualizację do Androida 12, a jeszcze więcej tej aktualizacji nie otrzyma w ogóle.Niestety, przenoszenie historii czatów z urządzeń a Androidem na urządzenia Apple nie odbywa się bezprzewodowo. Potrzebny jest do tego bowiem przewód, który z jednej strony posiada zakończenie USB-C, a z drugiej Lightning. Wiele posiadaczy iPhone’ów go posiada, albowiem ten jest dołączany do nowszych modeli smartfonów Apple, ale te osoby, które dysponują tylko kablem USB-A-Lightning, muszą go zakupić.Jeżeli posiadasz iPhone’a oraz smartfona z Androidem wspierającego funkcję przenoszenia historii czatów, a także odpowiedni przewód, aby przenieść historię czatów z iPhone’a na Androida, musisz wpierw połączyć wspomniane urządzenia przewodem. Gdy to zrobisz, nowo konfigurowanym przez Ciebie smartfonem z Androidem zeskanuj kod QR, który wyświetli się na ekranie iPhone’a. W rezultacie zostanie otworzony WhatsApp i dokonany transfer wszystkich Twoich konwersacji oraz mediów z jednego urządzenia na drugie.