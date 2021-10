Firefox usuwa złośliwe rozszerzenia. Pobrało je pół miliona osób

Przydatna czystka.





Mozilla ostrzega przed niektórymi rozszerzeniami

Na początku czerwca odkryliśmy dodatki, które nadużywały API proxy, używanego przez dodatki do kontrolowania sposobu, w jaki Firefox łączy się z internetem. Dodatki te zakłócały działanie programu Firefox w sposób, który uniemożliwiał użytkownikom, którzy je zainstalowali, pobieranie aktualizacji, dostęp do zaktualizowanych list blokad i aktualizowanie zdalnie skonfigurowanej zawartości.





Mozilla przy okazji zachęca do skorzystania z narzędzia Troubleshooting | Źródło: Mozilla

Źródło i foto: Mozilla

Firma Mozilla poinformowała właśnie o wykryciu i usunięciu szeregu rozszerzeń do przeglądarki Firefox. Wykorzystywały one w nieprawidłowy sposób proxy API usługi - w ten sposób niekontrolowanie zarządzały sposobem jej łączenia się z siecią. Miały one zostać pobrane przez niespełna pół miliona osób.Bezpieczeństwo i prywatność użytkowników dosyć często wystawiane jest na próbę. W sieci roi się wręcz od aplikacji, rozszerzeń i usług czyhających na pobranie danych internautów i wykorzystanie ich w niezbyt korzystny dla nich sposób. Niedawno zresztą informowaliśmy Was o setkach programów w Sklepie Play , które miały jeden cel – naciągnąć klientów.Teraz mamy do czynienia z inną, lecz podobną sytuacją. Firma Mozilla opublikowała post informujący o pozbyciu się dodatków do przeglądarki Firefox, które były niezgodne z regulaminem.Mówimy więc o dodatkach, którei uniemożliwiały użytkownikom korzystanie z jej najnowszej wersji – w tym najbardziej aktualnych funkcji bezpieczeństwa. Mozilla wymienia wyłącznie dwa rozszerzenia (Bypass i Bypass XM), lecz ogólnie pozbyto się ich więcej.Deweloperzy zachęcają do sprawdzenia aktualności Firefoxa i wyszukanie problematycznych dodatków przy pomocy dedykowanej strony.