Instagram zastępuje funkcję „swipe up” interaktywnymi naklejkami

Instagram wprowadza kontrowersyjną zmianę

Instagram poinformował o wprowadzeniu istotnej zmiany, która była testowana przez kilka ostatnich miesięcy. Mowa oczywiście o zastąpieniu funkcji „swipe up” interaktywnymi naklejkami, po kliknięciu w które otwiera się osadzony link. Osoby odpowiedzialne za platformę argumentują swoją decyzję „próbą zadbania o bezpieczeństwo użytkowników”.Relacje na Instagramie okazały się strzałem w dziesiątkę. Możliwość publikowania zdjęć i filmów o 24-godzinnej dacie ważności poskutkowała znacznym wzrostem zainteresowania usługą nie tylko wśród przeciętnych użytkowników, ale także firm oraz influencerów. W prosty sposób mogli oni bowiem promować swoje (lub innych marek) produkty i chociażby kierować na ich stronę przy pomocy nieinwazyjnej opcji „przeciągnij w górę”.Była ona o tyle przyjemna, że tak naprawdę nie dało się tego procesu wykonać przypadkowo i większość przekierowań na witrynę pochodziła od świadomych/zainteresowanych konsumentów. Jak się jednak okazuje, właśnie nadszedł koniec „swipe up”. Instagram zastąpił funkcję interaktywnymi naklejkami, które pełnią rolę standardowych hiperłączy.Następnie pozostaje wprowadzenie adresu, wybranie koloru oraz umieszczenie odnośnika do Relacji. Osobiście nie rozumiem dlaczego Instagram zdecydował się na implementację tej opcji kosztem „swipe up” – obecność kilku opcji zachęcenia użytkowników do interakcji z pewnością lepiej by się sprawdziła.Naklejki są oczywiście bardziej widoczne (zaburzają jednak estetykę postu), leczw kwestii organizowania akcji marketingowych itd. Instagram wspomina o planach wprowadzenia możliwości personalizacji naklejek z linkami – nie wiadomo jednak o co dokładnie chodzi.Tak czy inaczej – opisana nowość powinna już być dostępna u wszystkich osób korzystających z Instagrama. Warto jednak pamiętać, że nie zadziała ona na kontach, które miały w przyszłości problemy z łamaniem wytycznych społeczności usługi.