Promocja na Androida! Paczka gier i aplikacji do pobrania zupełnie za darmo

Promocje ograniczone czasowo.





Przygotowaliśmy kolejne zestawienie promocji z Google Play.

Tym razem polecamy gry edukacyjne oraz logiczne. Spośród nich warto wymienić takie tytuły jak: Fathomless, Saving Quad, Room on the Broom: Flying oraz przesympatyczną grę dla dzieci - Przyjęcie Świnki Peppa.Jak zwykle przypominamy, że promocje są ograniczone czasowo. Warto się zatem pospieszyć z przypisywaniem aplikacji do swojego konta Google.Źródło: Google Play