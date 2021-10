Oto Android 12L od Google. Czy to nowy system? A skądże

To nowa aktualizacja, ale za to jaka!

Firma Google ogłosiła nową aktualizację o nazwie Android 12L. Wbrew temu co można przeczytać gdzieniegdzie w sieci, nie jest to zupełnie nowy system, a jedynie uaktualnienie optymalizujące działanie Androida 12 pod kątem urządzeń z dużymi ekranami o zagęszczeniu pikseli powyżej 600 ppi. Android 12L zagości na tabletach, Chromebookach i urządzeniach składanych.Android 12L to przede wszystkim udoskonalony interfejs, czyniący Androida piękniejszym i łatwiejszym w obsłudze na dużych ekranach — w powiadomieniach, szybkich ustawieniach, ekranie blokady, przeglądzie, ekranie głównym i nie tylko.

Android 12L to nie jest nowy Android 12

Źródło: GoogleNa dużych ekranach obszar powiadomień lepiej wykorzystuje przestrzeń, wyświetlając szybkie ustawienia i powiadomienia w nowym, dwukolumnowym układzie. Ekran blokady również korzysta z większego dwukolumnowego układu do prezentowania powiadomień i zegara. Zoptymalizowano również aplikacje systemowe, takie jak Ustawienia.Wzór blokady ekranu i przyciski sterujące kodem PIN na tabletach są teraz wyświetlane z boku ekranu, a użytkownicy mogą po prostu dotknąć drugiej strony ekranu, aby przesunąć elementy sterujące kodem PIN/wzorem na tę stronę.W Android 12L widnieje nowy pasek zadań, który ułatwia uruchamianie i przełączanie aplikacji. Gesty sprawiają, że korzystanie z paska zadań jest jeszcze szybsze. Przeciągaj i upuszczaj, aby przejść do trybu podzielonego ekranu lub przesuń palcem w górę, aby wrócić do ekranu głównego. W nawigacji gestami gest szybkiego przełączania umożliwia użytkownikom przeglądanie najnowszych aplikacji. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie odsłonić lub ukryć pasek zadań, przytrzymując długo palec w tym samym punkcie ekranu.SES. | Źródło: SESW Android 12L da się przeciągać i upuszczać swoje ulubione aplikacje na podzielony ekran bezpośrednio z paska zadań lub użyć nowej akcji "Podziel", aby uruchomić tryb podzielonego ekranu jednym dotknięciem.Android 12L zostanie udostępniony na początku przyszłego roku.Powtarzamy jeszcze raz: nie będzie urządzeń z systemem Android 12 i urządzeń z systemem Android 12L — wszystkie będą miały ten sam system Android 12. Google nazywa Androida 12L tym mianem, aby podkreślić znaczenie najnowszej aktualizacji.PS Wiemy, że większość z Was nie korzysta jeszcze nawet z Androida 12. Taki urok użytkowania smartfonów innych niż Google Pixel...Źródło: Developer.android.com