Samsung planuje platformę do gier na swoich telewizorach?

Wszystko w chmurze.





Samsung może przygotowywać nową usługę dla swoich telewizorów





fot. Google

Samsung oficjalnie ogłosił, iż wkracza na arenę gier dystrybuowanych za pośrednictwem chmury. Nowy pomysł koreańskiego producenta jest związany z telewizorami smart TV, które wykorzystują oprogramowanie Tizen do działania. Pierwsze zajawki na temat cloud gamingu na telewizorach Samsunga pojawiły się podczas corocznego wydarzenia Developer Conference.Jak Samsung chciałby, aby działała jego nowa platforma?Granie w chmurze to obszar, w którym zaczyna robić się coraz bardziej “gęsto”. Wystarczy wspomnieć, iż tę działkę okupuje obecnie chociażby Google z usługą Stadia oraz NVIDIA z GeForce Now. Pomysł Samsunga jest nieco inny, bowiem w tym przypadku Koreańczycy chcieliby wykorzystać swoje telewizory z Tizenem jako potencjalną platformę do odtwarzania gier. Niestety na ten moment zabrakło większej ilości szczegółów na temat tego, jak to wszystko miałoby działać.Czy Samsung korzystałby z kontrolera podłączonego do telewizora? A może firma przygotowuje własny zestaw akcesoriów do telewizorów? Tego jeszcze nie wiemy, ale zapewne Koreańczycy uchylą rąbek tajemnicy juz niebawem.Warto przypomnieć, że Samsung eksperymentował ze streamingiem już na początku 2010 roku. Wtedy firma współpracowała z marką Gaikai, która miała wprowadzić wczesną wersję platformy streamingowej na urządzenia Koreańczyków. Jak się to skończyło? Fiaskiem. Na ten moment Samsung Cloud Gaming pozostaje owiane tajemnicą, ale w dobie konkurencji jest niemalże pewne, że Samsung szykuje mocną konkurencję dla Google i NVIDII i zdaje sobie sprawę z ich siły.Koreańczycy na swojej konferencji stwierdzili, iż obecnie współpracują z partnerami w zakresie swojej nowej usługi oraz wykorzystania konkretnych technologii do jej działania. Samsung nie skomentował w żaden sposób swoich planów i ograniczył się jedynie do wypowiedzi na wspomnianej konferencji.Jak myślicie, będzie hit czy kit?Źródło: Samsung / fot. Marcel Strauss - Unsplash