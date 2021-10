Microsoft tworzy Windows 11 SE – ma działać na gorszym sprzęcie

Interesujące doniesienia.

Wygląda na to, że Microsoft pracuje nad nową wersją systemu Windows 11 – wersją przeznaczoną na urządzenia o słabszej konfiguracji, a co za tym idzie, niższej wydajności i niższych cenach. Jednym z takich urządzeń ma być nadchodzący laptop Surface, który gigant z Redmond tworzy z myślą o uczniach i studentach.Póki co nie wiadomo zbyt wiele na temat dodatkowej wersji Windows 11, ale jasne jest, że zostanie ona zoptymalizowana tak, aby działa bezproblemowo na sprzęcie nawet o niskiej wydajności. Zatem, jej wymagania powinny być znacznie niższe niż wymagania bazowego Windowsa 11, którego można zainstalować na komputerach tylko ze stosunkowo nowoczesnymi procesorami. Jest to jednak koncepcja nie tylko ciekawa, ale jednocześnie dziwna, gdyż jak tłumaczył Microsoft, wygórowane wymagania Windows 11 wynikają z zastosowanych w nim systemów bezpieczeństwa.Podejrzewa się, że Microsoft może nadać lżejszemu Windowsowi 11 nazwę Windows 11 SE. Dawno, dawno temu i Windows 98 otrzymał wersję SE, jednak wówczas SE było skrótem od wyrażenia „Second Edition”, czyli „Druga Edycja”. W przypadku Windowsa 11 skrót SE prawdopodobnie będzie oznaczał „Student Edition”, czyli „Edycja Edukacyjna”. To dlatego, że Microsoft może chcieć wyraźnie zaznaczyć, iż nie będzie to system o takich możliwościach, jak klasyczny Windows 11.Oczekuje się, że Windows 11 SE zadebiutuje jeszcze w tym roku, być może wraz ze wspomnianym laptopem Surface dla uczniów i studentów. Niewykluczone, że w tym samym czasie Microsoft udostępni go innym producentom sprzętu, którzy oferują urządzenia o różnym poziomie wydajności. Zatem, Surface nie będzie raczej jedynym laptopem z Windowsem 11 SE do kupienia.Oczywiście, Microsoft póki co udzielania komentarzy w sprawie powyższych doniesień. Cóż, nie pozostanie nam zatem nic innego, jak czekać na oficjalne wieści ze strony firmy.Chciałbyś wypróbować system Windows 11, ale nie masz pewności, czy ten bezproblemowo „pójdzie” na Twoim komputerze? Sprawdzisz to z pomocą stworzonego przez Microsoft narzędzia PC Health Check Jeżeli posiadasz system Windows 10, możesz dokonać bezpłatnej aktualizacji do Windows 11. Istnieje szansa, że Microsoft pozwala Ci już tego dokonać za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Źródło: Windows Central , fot. tyt. Canva