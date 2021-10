Glovo oraz Uber Eats pod lupą UOKiK. Sprawa jest poważna

Trwa postępowanie.

UOKiK zbada aplikacje Uber Eats i Glovo

"Dostrzegamy dynamiczny rozwój platform handlu on-line – aplikacje do zamawiania jedzenia są coraz powszechniejsze. Ich popularności powinny odpowiadać wysokie standardy ochrony konsumentów. Dlatego uważnie przyglądamy się praktykom stosowanym przez aplikacje, a także monitorujemy skargi konsumentów. W postępowaniach zweryfikujemy zasady działania aplikacji do zamawiania jedzenia. Zgłoszenia konsumentów dotyczą np. nieprawidłowości w informowaniu o cenie, na podstawie której konsumenci podejmują decyzję o zakupie. Nie może być mowy o wprowadzaniu w błąd"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znowu w akcji. Ledwo poinformowaliśmy Was o tym, że UOKiK wziął na swój celownik polskich influencerów, w tym Ekipę Friza , a już spieszymy z informacją o kolejnych czynnościach wyjaśniających. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny donosi o postępowaniu prowadzonym w celu sprawdzenia zasad działania popularnych aplikacji do zamawiania jedzenia - Uber Eats orazWygląda na to, że UOKiK otrzymywał liczne skargi, związane z działaniem wyżej wymienionych aplikacji. Polacy skarżyli się na nieprawidłowości w postaci naliczania wyższych cen od tych, które były widoczne w momencie składania zamówienia lub problemów z rozliczeniami niezrealizowanych zamówień w przypadku przedsiębiorców.Tomasz Chróstny zareagował, wszczynając postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wobec Glovo oraz postępowanie wyjaśniające wobec spółki Uber Eats.Zarzuty wobec Glovo obejmują obciążanie wyższą opłatą, mimo informacji o naliczeniu rabatu, brak informacji o zmianie zamówienia i brak zwrotu pieniędzy za niedostarczone produkty.- oświadczył Prezes UOKiK.Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10% obrotu.Źródło: UOKiK