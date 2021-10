Mobilny Outlook z kluczową nowością. Usprawni ona pisanie maili

Outlook zaproponuje słowa przy pisaniu maili

Microsoft poinformował o planach wdrożenia ważnej funkcji do mobilnej aplikacji Outlook. Już niedługo użytkownicy będą mogli skorzystać z prognoz tekstowych opartych o sztuczną inteligencję. Przy pisaniu wiadomości e-mail proponowane będą poszczególne słowa lub wyrażenia, które pasują do kontekstu.Komponowanie wiadomości tekstowych niekoniecznie jest proste – zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z ważnym e-mailem wystosowywanym do kogoś poważanego. Czasami po prostu trudno o znalezienie odpowiednich słów brzmiących w porządku biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Dlatego też sporo deweloperów ułatwia to zadanie użytkownikom. Przykładem jest Google, które regularnie usprawnia system Smart Compose w Gmailu.Teraz za tego typu usprawnienia zabrał się Microsoft. Jak się okazuje, już w listopadzie do mobilnej wersji klienta pocztowego Outlook trafi. Opis tejże opcji sugeruje, że podczas tworzenia wiadomości nadawcy proponowane będą słowa i wyrażenia. W celu ich zaakceptowania będzie trzeba przesunąć po nich palcem.Wygląda jednak na to, że na samym początku funkcja pojawi się wyłącznie w wersji aplikacji na system Android . Dokładna data wdrożenia nowości nie jest znana – wspomniano wyłącznie o listopadzie. Dodatkowo będzie ona dostępna na całym świecie, lecz zapewne tylko w języku angielskim.Nie da się jednak ukryć, że mówimy o naprawdę przydatnej funkcji, która może przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dłuższych i bardziej wymagających wiadomości e-mail.