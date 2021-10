Instagram Reels już w Polsce. Jak zrobić Rolkę na Instagramie?

Rolki na Instagramie już w Polsce.

Czym są Rolki w Instagramie?

Jak nagrać Rolkę na Instagramie?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że niektóre funkcje obecne w aplikacjach za granicą nie są dostępne w Polsce. Tak właśnie było chociażby z zaprezentowaną w sierpniu 2020 roku funkcją Reels , która trafiła do apki Instagram i miała być odpowiedzią na rosnącą popularność TikTok a. Rolki w Instagramie pojawiły się właśnie w Polsce.Rolki to nagrania wideo o długości maksymalnie 60 sekund, do których użytkownik może dołączyć podpisy, efekty graficzne (także AR) oraz licencjonowaną muzykę. Klipy da się udostępniać wszystkim użytkownikom Instagrama, znajomym, bliskim znajomym lub wybranym osobom. Jeśli korzystałeś kiedyś z TikToka, poczujesz się jak w domu.Co ważne: Rolki da się publikować również z poziomu komputera i przeglądarki internetowej.Wystarczy nagrać nowe wideo lub dodać uprzednio nagrane, dodać pożądane elementy, efekty i... gotowe. Rolki da się umieszczać zarówno w Instagram Stories, jak i bezpośrednio w galerii profilu. Ciekawą opcją związaną z Rolkami jest Instagram Collabs, czyli tworzenie Rolek wraz z innymi użytkownikami Instagrama.Pamiętaj, że jeśli dołączysz do materiału muzykę z biblioteki Instagrama, inni będą mogli zobaczyć Twój film, wyszukując nagrań na podstawie muzyki.Na melomanów czeka funkcja, która pozwala edytować klip pod podkład muzyczny w taki sposób, by wyświetlały się na nim teksty odtwarzanej piosenki.Rolki na wybranych rynkach mają pewną wadę. Pomiędzy filmami wyświetlane są reklamy o długości nawet 30 sekund. Czy reklamy w Reels pojawią się także w Polsce? Zobaczymy.Źródło: mat. własny, Instagram