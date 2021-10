Adobe Lightroom ze wsparciem NVIDIA. Te nowości ułatwią pracę grafików i fotografów

Istotne nowości.

Wsparcie NVIDIA RTX dla Adobe Lightroom

W trakcie konferencji Adobe MAX pokazano nie tylko webowe wersje programów Photoshop oraz Illustrator. Podczas niej zaprezentowano również owoce współpracy firm Adobe i NVIDIA, które konsumować będą mogli już wkrótce użytkownicy desktopowego narzędzi Adobe Lightroom i Lightroom Classic. Mowa o dwóch istotnych z punktu widzenia twórców funkcjach wspieranych przez AI oraz akcelerowanych przez układy graficzne NVIDIA RTX.Nowe funkcje w Adobe Lightroom i Lightroom Classic wykorzystują sztuczną inteligencję do jeszcze skuteczniejszego i szybszego wyodrębniania obiektów na zdjęciach. Select Subject (do błyskawicznego zaznaczania ludzi) oraz Select Sky (do zaznacznia nieba) to oparte na SI narzędzia, które mają działać najszybciej właśnie na kartach graficznych NVIDIA.